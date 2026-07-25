Preşedintele Kazahstanului îl îndeamnă pe Putin să îngheţe războiul din Ucraina

Gestul lui Putin, explicat de un specialist din Rusia. De ce Tokaev a avut voie la măsuța de cafea, iar Macron nu. "Ilogic, nepoliticos și nu tocmai simbolic" / Foto: Captură video Youtube

Preşedintele kazah a adăugat că oprirea luptelor trebuie realizată "în mod natural, sub garanţiile marilor puteri, inclusiv ale Rusiei".

"Probabil că a sosit momentul să îngheţăm acest conflict şi să revenim la formula Istanbul (n.r. - din anul 2022), întrucât acolo s-au obţinut rezultate semnificative", i-a spus Tokaev lui Putin, la întâlnirea care a avut loc în oraşul rus Omsk.

Ce se discutase la Istanbul

Conform versiunii Moscovei, atunci aproape fusese convenit un acord de pace, dar care în final a fost abandonat de Kiev la cererea Washingtonului şi a premierului britanic Boris Johnson, iar Ucraina nu a mai dorit să-l semneze de îndată ce trupele ruse s-au retras din zona capitalei Kiev.

Citiţi şi: Se pune la cale o coaliţie internaţională pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. SUA și Marea Britanie, reuniune la Londra

Conform versiunii Kievului, acordul nerealizat în cele din urmă cuprindea clauze care cereau Ucrainei să adopte un statut de neutralitate geopolitică, în special să nu adere la NATO, să-şi limiteze capacităţile militare şi să acorde un statut special provinciilor din estul ţării, clauze faţă de care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat categoric opoziţia.

Poziţia Kazahstanului faţă de conflictul din Ucraina

Preşedintele kazah a adăugat că oprirea luptelor trebuie realizată "în mod natural, sub garanţiile marilor puteri, inclusiv ale Rusiei". Toate acestea sunt necesare pentru a "avansa către o pace mult aşteptată", a argumentat preşedintele Tokaev la întrevederea de sâmbătă cu Putin.

El a remarcat de asemenea că războiul ruso-ucrainean are un caracter interstatal şi este dificil de înţeles. "Natura acestui conflict nu este deplin clară pentru mulţi, inclusiv pentru noi. De exemplu, într-un conflict cum a fost cel dintre Azerbaidjan şi Armenia, esenţa sa, originile sale, ne-au fost perfect clare. Se înrădăcinau în istorie. Însă aici, este foarte greu de înţeles", a spus preşedintele kazah.

Kazahstanul are cu Rusia o relaţie apropiată de cooperarea strategică, dar nu a aprobat invazia acesteia în Ucraina, iar Tokaev i-a transmis lui Putin după lansarea invaziei în 2022 că ţara sa nu va recunoaşte niciodată anexarea de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk şi Lugansk.