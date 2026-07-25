Două drone, doborâte de acelaşi pilot, cu acelaşi avion F16. Cine testează capacitatea de reacţie a României?

Bogdan Chirieac, avertisment după incidentul de la Buzău: „Cineva testează capacitatea de reacție a României” - foto AI

Sâmbătă, 25 iulie, o a doua dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc. Coincidenţa face ca aparatul neidentificat de zbor să fie doborât de acelaşi pilot care a intervenit vineri, în judeţul Buzău, cu acelaşi avion F16.

Într-o intervenţie la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac transmite că există posibilitatea ca cineva să testeze capacitatea de reacţie a României.

"După ce s-a întâmplat cu drona de la Buzău, mă așteptam să fie interceptată deasupra Bucureștiului. Din nefericire, cineva testează capacitatea de reacție a României. În ce scop? Nu știu. Aici sunt armata, serviciile și diplomația, dar bine nu este. Nu este bine deloc”, a spus Bogdan Chirieac.

Întrebat de ce aceste drone nu sunt interceptate mai eficient, Bogdan Chirieac spune că astfel de incidente "Șubrezesc și mai mult situația economică a României, dar lucrul acesta se datorează lipsei de viziune a șefilor Armatei Române, care nu s-au adaptat rapid la noile realități de pe câmpul de luptă. În loc să cumpere drone și sisteme antidrone, au cumpărat tancuri”.

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De ce cumpărăm armament scump, dar nu și soluții împotriva dronelor?

"Pur și simplu, cei care au hotărât achizițiile pentru Armata României sunt în secolul XX, nu în secolul XXI. Cu toții, civilii, vedem lucrul acesta, experții și analiștii îl văd și ei. Asta mă împiedică să înțeleg de ce armata cumpără echipamente cu care nu are ce face.

Cineva ar trebui să răspundă în Parlamentul României în legătură cu aceste achiziții. În acest moment, România nu are suficiente sisteme antidrone pentru a se apăra cât de cât împotriva valului de drone de tot felul. Văd că sunt și drone aeriene, și drone maritime. Drone terestre n-am văzut”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„Trebuia cerut sprijinul NATO încă de când a căzut prima dronă la Galați, peste un bloc de locuințe. Iar după ce am scăpat, ca prin urechile acului, de dezastrul de la Constanța, în mod evident trebuia invocat Articolul 4 privind consultările. Trebuia făcut tot ceea ce era necesar pentru acest lucru. Nu știu de ce nu s-a făcut. Sau, dacă s-a făcut, s-o fi făcut, dar nu știm noi. S-o fi cerut în secret sprijinul. Aș vrea să fie așa, dar am sentimentul că nu s-a făcut nimic”, a completat acesta.