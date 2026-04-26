Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO

€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
Data actualizării: 13:55 26 Apr 2026 | Data publicării: 11:48 26 Apr 2026

Autor: Irina Constantin

incendiu rucareni soveja vrancea

Un incendiu puternic se manifestă la 11 case din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, din județul Vrancea. Informațiile de la fața locului vorbesc despre propagarea la mai multe case decât cele comunicate inițial.

Update: Noi imagini: 

Update: "A fost emis de către ISU Vrancea un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei, ca urmare a degajărilor mari de fum produse de incendiul de locuinţe din satul Rucăreni, comuna Soveja", a informat ISU Vrancea.

Iniţial, au fost alocate 8 autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD iar ulterior forţele de intervenţie au fost suplimentate.

"Având în vedere evoluţia situaţiei din teren, forţele de intervenţie au fost suplimentate. La faţa locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 3 microbuze cu 34 de cadre. Echipajele continuă intervenţia pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăţi", precizează sursa citată.

---- 

”În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni din județul Vrancea. 

Întrucât există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți, pentru gestionarea în cele mai bune condiții a intervenției, la fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență. 

Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse” anunță ISU Vrancea. 

VIDEO obținut de DCNews din localitatea Rucăreni, Soveja: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
vrancea
rucareni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Incendiu la un atelier auto din Satu Mare din cauza unei țigari aprinse aruncate la întâmplare
Publicat acum 25 minute
Vântul puternic deja face prăpăd, dar și victime în țară. Copaci căzuți, acoperișuri smulse și persoane rănite FOTO
Publicat acum 49 minute
Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Proiect din Guvern: Ce se întâmplă cu programul ”Noua Casă” în 2026
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Altă dronă găsită în Tulcea, pe un câmp, duminică. MApN și SRI fac anchetă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 27 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 4 ore si 57 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO
Publicat acum 8 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Fiica lui Radu Cristescu era la cina corespondenților de la Casa Albă. Mesajul Tamilei Cristescu
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close