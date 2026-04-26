Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO

Update: Noi imagini:

Update: "A fost emis de către ISU Vrancea un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei, ca urmare a degajărilor mari de fum produse de incendiul de locuinţe din satul Rucăreni, comuna Soveja", a informat ISU Vrancea.

Iniţial, au fost alocate 8 autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD iar ulterior forţele de intervenţie au fost suplimentate.

"Având în vedere evoluţia situaţiei din teren, forţele de intervenţie au fost suplimentate. La faţa locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 3 microbuze cu 34 de cadre. Echipajele continuă intervenţia pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăţi", precizează sursa citată.

”În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni din județul Vrancea.

Întrucât există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți, pentru gestionarea în cele mai bune condiții a intervenției, la fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse” anunță ISU Vrancea.

VIDEO obținut de DCNews din localitatea Rucăreni, Soveja: