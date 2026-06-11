Lumea în era AI. Chirieac, avertisment: Inteligența Artificială o va depăși pe cea umană. Ne va evalua pe fiecare dintre noi

Inteligența Artificială - foto AI

Inteligența Artificială a fost în centrul dezbaterilor la cea de-a VI-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România, organizată de DC Media Group.

DC Media Group a organizat cea de-a VI-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România intitulată ”Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?”.

La finalul conferinței, concluziile dezbaterii au fost prezentate de sociologul Mădălina Hideg și de analistul Bogdan Chirieac, care au sintetizat principalele idei discutate pe parcursul evenimentului și provocările pe care Inteligența Artificială le aduce în educație și societate.

Mădălina Hideg a vorbit despre provocările și oportunitățile pe care Inteligența Artificială le aduce în educație, subliniind că universitățile trebuie să se adapteze rapid la schimbările generate de noile tehnologii.

"Am înțeles că trebuie să avem un cadru de reglementare a utilizării Inteligenței Artificiale în mediul universitar, dar diferențiat pe domenii de studiu. Și aici au fost multe intervenții care au evidențiat necesitatea diferențierii. Pe de altă parte, având în vedere că Inteligența Artificială este de natură să transforme întreaga societate, cu siguranță și învățământul universitar, și învățământul în general ar trebui să sufere o transformare.

De la evaluarea studenților, la dezvoltarea competențelor

De la programe oferite exclusiv online, la regândirea modului de evaluare a performanței studenților. Un proiect făcut cu Inteligența Artificială nu este mai puțin valoros, dar contează foarte mult cum este interiorizat de către student. Cum reușește acesta să își însușească în continuare cunoștințele și competențele specifice disciplinei respective.

Aici cred că trebuie să găsim o modalitate prin care să nu mai percepem Inteligența Artificială ca o metodă de fraudare a sistemului. Nici de către noi, cadrele universitare, și îmi permit să vorbesc la plural pentru că și eu predau la Universitatea din Cluj, și nici de către studenți. Până la urmă, trebuie să ne axăm mai mult, cred, pe competențe decât pe acumularea foarte specifică de informații într-un anumit domeniu.

O altă idee foarte valoroasă a fost faptul că universitățile au trebuit să rămână sisteme deschise, să integreze învățarea pe tot parcursul vieții și să nu se adreseze aproape exclusiv absolvenților de liceu. Aici am reținut că există o concurență cu furnizorii privați de astfel de cursuri de formare, reconversie și așa mai departe, inclusiv din partea ONG-urilor. Cu siguranță nu ne mai întrebăm dacă studenții folosesc Inteligența Artificială, asta știm deja, dar întrebarea este dacă universitățile învață să o folosească responsabil și, mai ales, dacă învață să nu fie manipulate prin inteligență artificială.

Discernământul, competența-cheie într-o lume dominată de informație

Poate că generațiile anterioare au luptat împotriva lipsei de informație, generația actuală însă va trebui să învețe să supraviețuiască într-un exces de informație și într-o lume în care adevărul poate fi imitat aproape perfect. Și aici am reținut punctele de vedere ale domnilor rectori de la Arhitectură și de la Arte. Cred că una dintre cele mai importante competențe ale viitorului va fi discernământul.

Evident, alături de capacitatea de a verifica sursele de informare, capacitatea de a pune întrebări, capacitatea de a identifica manipularea și capacitatea de gândire critică. Și aici cred că provocarea pe viitor va fi ca universitățile să reușească să integreze cu adevărat acumularea acestor competențe. Din perspectivă sociologică, cred că dezbaterea despre Inteligență Artificială nu este în primul rând despre tehnologie.

Este despre oameni, despre accesul la oportunități și despre modul în care Inteligența Artificială reușește să transforme societatea. Pentru că fiecare revoluție tehnologică, iar acum vorbim despre această revoluție 5.0, a schimbat și economia, dar a schimbat mai ales relațiile sociale și modul în care învățăm, în care muncim, modul în care ne construim identitatea, inclusiv cea profesională. Inteligența Artificială produce deja o parte dintre aceste transformări.

Știm că poate să reducă barierele de acces la cunoaștere, dar poate amplifica și inegalitățile celor care, deocamdată, nu au competențele necesare pentru a o utiliza. Și aici, din nou, trebuie să intervină mediul educațional, să prevină apariția unei noi forme de excluziune socială, și anume excluziunea digitală. Cu alte cuvinte, nu este suficient doar să oferim acces la tehnologie, ci și să dezvoltăm competențe care permit utilizarea critică, responsabilă și chiar creativă a acesteia.

Declinul demografic și viitorul universităților

Și aș mai vrea să punctez ceva scurt, doar legat de declinul demografic și dacă acesta reprezintă un pericol pentru numărul de studenți din universități. Din nou, revin la ideea că poate fi important ca universitățile să se deschidă către celelalte forme de învățare, nu doar către cea strict formală. Pentru că astfel nu mai depind strict de absolvenții de liceu.

Și încă o singură chestiune legată de internaționalizare. Până la urmă, asta nu înseamnă doar să atragem studenți străini, ci înseamnă, de asemenea, diversitate culturală, schimb de idei, dezvoltarea capitalului social și dezvoltarea capitalului intelectual. Și aici pot să dau un exemplu din experiența personală, lucrul cu studenții străini.

Aceștia vin cu un alt vibe, cu alte modalități de îndeplinire a sarcinilor. Au o gândire mai clară și mai centrată pe obiectivele de atins. Și asta am putea să învățăm de la ei și cred că, într-un fel, ridică standardele sau, cel puțin, le modifică și pentru grupul în care activează de regulă.

Cu alte cuvinte, nu trebuie să fugim de AI, ci trebuie să găsim o modalitate de a integra Inteligența Artificială, atât la nivel personal, cât și la nivel instituțional", a spus Mădălina Hideg.



Și analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre impactul tot mai puternic al Inteligenței Artificiale asupra societății și educației, avertizând că tehnologia va influența profund modul în care oamenii învață, muncesc și comunică.

"N-am făcut altceva decât să furnizăm materiale Inteligenței Artificiale. Inteligența Artificială vă va evalua pe fiecare dintre dumneavoastră. Fiecare avem un fișier la Inteligența Artificială, ne place, nu ne place, asta e realitatea. Va ști ce am spus, va analiza și, în viitor, va ține seama de fiecare dintre ideile care s-au exprimat aici. Am avut un regal de idei, efectiv, în această conferință și speranța mea este în acest domeniu pe care eu personal nu îl controlez. Pentru mine, această revoluție tehnologică a venit prea târziu. Mulți mă înțelegeți de ce folosesc în continuare un telefon mobil care este de generația 2G, dar, practic, Inteligența Artificială ne va schimba viețile și ni le schimbă deja.

AI va depăși limitele pe care i le atribuim astăzi

Am urmărit cu mare atenție lucrările conferinței. L-am ascultat pe domnul rector de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică și am aflat despre conflictul dintre studenți și cei care urmau să învețe AI. Întâi a fost ideea că nu, AI-ul încă nu poate. Mi-e teamă că, într-un an sau într-un an și jumătate, o să poată. Bine, așa cum a spus altcineva aici, Inteligența Artificială o va depăși și pe cea umană.

Cum vom trăi cu asta? Din partea statelor, înțeleg că sunt dezbateri întregi între miliardarii lumii în legătură cu această problemă. Din partea statului român, noi avem alte preocupări în acest moment, dar universitățile reprezintă inteligența unei națiuni. Forța și puterea unei națiuni se formează și ies din universități, din fiecare dintre universitățile pe care le conduceți, în care activați sau în care aveți copiii pe care vreți să îi formați și să îi faceți oameni, capabili să ducă mai departe atât această țară, cât și umanitatea. Trebuie să învățăm să lucrăm cu această Inteligență Artificială, care va face tot ceea ce acum credem că nu poate face.

Conectarea la tendințele globale, esențială pentru mediul academic

Deci faptul că luați în seamă Inteligența Artificială, faptul că gândiți proiecte, fiecare dintre ele, vă face avangardiști în țara noastră, în primul rând. Iar faptul că sunteți conectați la nivel internațional mi se pare lucrul cel mai important, fiindcă veți afla imediat ce fac Statele Unite, ce face Marea Britanie, ce face Germania, Franța, Italia, Spania sau India.

Chestiunea aceasta a studenților, pusă pe tapet de domnul Sorin Cîmpeanu, și observația domnului Nicu Istudor, care are trei studenți din India, pot căpăta o mare amploare mai târziu. Am văzut că șase milioane de IT-iști indieni lucrează strict pentru Inteligența Artificială, după cum ne-a spus domnul ambasador.

Vom conviețui cu AI sau vom fi dominați de ea?

Deci, pentru noi, sper că am pus o cărămidă la lumea de mâine, în care, repet, fie vom conviețui cu Inteligența Artificială, pentru că nu o vom mai putea domina, fie noi vom fi dominați de ea.

Repet, lucrăm, ne place sau nu ne place, pentru Inteligența Artificială, care va vedea și filmul, va citi și știrile și ne va evalua, dacă vă vine să credeți, pe fiecare dintre noi, în funcție de ceea ce am spus și în această conferință", a spus Bogdan Chirieac.