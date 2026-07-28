Somonul, o sursă excelentă de proteine și omega-3. Ce se întâmplă în organism dacă îl consumi regulat

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Somonul este bogat în proteine, acizi grași omega-3 și alți nutrienți esențiali. Iată ce efecte poate avea consumul regulat asupra organismului!

Somonul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, datorită conținutului ridicat de proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale esențiale. De asemenea, este un pește care poate fi inclus cu ușurință în numeroase preparate, potrivit 20minutos.es.

Nutriționista Sara Vives susține că principalul avantaj al somonului este densitatea sa nutrițională ridicată. Potrivit acesteia, somonul se numără printre cei mai valoroși pești grași, datorită conținutului de acizi grași omega-3 (EPA și DHA), proteinelor de înaltă calitate și micronutrienților esențiali, precum vitamina D, iodul și seleniul.

Sara Vives a explicat că, datorită valorii sale nutriționale și faptului că se prepară ușor, somonul este un aliment complet, potrivit pentru consumul regulat.

Potrivit nutriționistei, acizii grași omega-3 ajută la menținerea sănătății cardiovasculare și la reglarea nivelului trigliceridelor, îmbunătățirea circulației sângelui și transportul eficient al oxigenului în organism. De asemenea, aceștia au un efect antiinflamator natural, benefic pentru sistemul cardiovascular.

Sara Vives consideră că includerea regulată a somonului într-o dietă echilibrată este o metodă simplă și eficientă de susținere a sănătății inimii.

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Somonul, sursă excelentă de proteine

De asemenea, somonul este o sursă excelentă de proteine, care conțin toți aminoacizii esențiali și sunt ușor absorbite de organism. Potrivit expertei, aceste proteine sunt importante pentru menținerea și refacerea masei musculare.

Nutriționista a explicat că o porție de 150-200 de grame de somon acoperă o parte importantă din necesarul zilnic de proteine. Potrivit acesteia, asocierea proteinelor de calitate cu grăsimile sănătoase conferă somonului un profil nutrițional deosebit de valoros.

Somonul este benefic și pentru persoanele care practică sport, în special pentru cele care aleargă. Potrivit expertei, acizii grași omega-3 ajută la reducerea durerilor musculare după efort și la protejarea articulațiilor, iar proteinele de calitate susțin refacerea masei musculare după antrenament.

Nutriționista recomandă persoanelor care se antrenează constant să consume pește gras de două-trei ori pe săptămână, inclusiv la masa de după antrenament, deoarece somonul are efecte antiinflamatoare și favorizează refacerea organismului în timpul odihnei, ceea ce reduce rigiditatea musculară din ziua următoare.

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