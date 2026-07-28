MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Spania.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme, pe fondul valului de temperaturi ridicate preconizate a se înregistra până cel puţin duminică, 2 august, în zona văilor râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor şi Insulele Canare, precum şi al vântului puternic şi al umidităţii scăzute.

MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în zonele afectate să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricţiile de circulaţie şi recomandările privind protecţia populaţiei.

De asemenea, se recomandă consultarea în permanenţă a informaţiilor publice comunicate de către autorităţile spaniole:

www.incendiostiemporeal.es;

ASEM 112 - Comunidad de Madrid: www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112;

Junta de Castilla y Leon - Incendios Forestales: servicios.jcyl.es/incyl/incyl ;

Proteccion Civil y Emergencias: https://www.proteccioncivil.es/;

Emergencias Comunidad Valenciana: https://www.112cv.gva.es/va/;

Agenţia Meteorologică Naţională: https://www.aemet.es/es/portada.

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Românii afectați de incendii pot solicita sprijin consular de urgență

Cetăţenii români afectaţi de incendii, care au nevoie de asistenţă consulară de urgenţă, pot contacta Consulatele Generale ale României la Madrid şi Valencia şi Consulatul României la Ciudad Real, în raza cărora se află zonele calamitate, precum şi celelalte oficii consulare ale României din Spania, la următoarele numere de telefon:

- Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202;

- Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467;

- Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790;

- Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853;

- Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169;

- Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278;

- Consulatul Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474;

- Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (disponibilă gratuit în "App Store" şi "Google Play"), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.