VIDEO DC NEWS / Ambulanța Română aniversează 120 ani: Defilare cu 50 de salvări și festivitate în Piața Constituției

Manifestari organizate pentru a marca 120 de ani de activitate a Ambulantei, cu ocazia Zilei Nationale a Ambulantei din Romania, in Piata Constitutiei din Bucuresti. Sursa Foto: Agerpres

Ziua Națională a Ambulanței din România este marcată marți, la împlinirea a 120 de ani de la înființarea primei „Salvări” din țară, prin ceremonii, o paradă a ambulanțelor și consultații medicale gratuite organizate.

Ziua Națională a Ambulanței din România este marcată, anual, la 28 iulie, dată la care, în 1906, a apărut prima Salvare din București, din inițiativa profesorului Nicolae Minovici, sub deviza rămasă celebră: 'Totdeauna tuturor, gata pentru ajutor'.

Ziua Națională a Ambulanței din România, marcată în Capitală

Personalul din serviciile publice de ambulanță sărbătorește marți Ziua Națională a Ambulanței din România, fiind organizate o serie de manifestări menite să marcheze 120 de ani de la înființarea primei salvări din țară.

Manifestările aniversare s-au desfășurat în cadru festiv în Piața Constituției din București, începând cu ora 10:00, conform programului aprobat de Primăria Capitalei, se arată într-un comunicat transmis de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România.

Aproximativ 600 de delegați din toate serviciile publice de ambulanță din țară au luat parte la festivitatea din Piața Constituției, care au fost urmate de o defilare a unui convoi de aproximativ 50 de ambulanțe cu echipajele operative aferente.

Ulterior, ambulanțele din țară și echipajele lor au fost prezente în 20 de locații stabilite din Capitală pentru consultări medicale gratuite acordate cetățenilor. Aceștia au beneficiat gratuit de EKG, măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei.

Organizatorii anunță că festivitatea aniversară nu a afectat activitatea curentă a serviciilor de urgență.

Capacitatea de intervenție a fiecărei stații de ambulanță rămâne intactă. Asistența medicală de urgență în prespital va fi asigurată în regim normal, se precizează în comunicat.

Istoricul Serviciului de Ambulanță

Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, la 11 februarie 2015, cu 276 de voturi pentru, trei împotrivă și patru 'abțineri', iar la 6 martie 2015 președintele României a semnat decretul pentru promulgarea legii privind instituirea acestei zile.

Legea nr. 22/2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Națională a Ambulanței din România, publicată în Monitorul Oficial la 10 martie 2015, acordă posibilitatea autorităților publice centrale și locale, ONG-urilor, muzeelor și reprezentanțelor României în străinătate să organizeze evenimente dedicate rolului și meritelor serviciului român de ambulanță în salvarea de vieți omenești, aceste acțiuni urmând a fi coordonate de către Ministerul Sănătății.

În 1906 a luat ființă din inițiativa particulară a doctorului Nicolae Minovici Societatea de Salvare din București, care își desfășura activitatea sub deviza Totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor!. Primul echipaj era format din vizitiu și sergent de oraș, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviței, conform site-ului https://assb.ro/. Tot în 1906 a fost înființat primul adăpost al ambulanțelor, în grajdurile Prefecturii Poliției, se menționează și pe site-ul http://www.sabif.ro/.

Dr. Nicolae Minovici a început în 1907, pregătirea practică în salvare a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că, în 1908, echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând din 1907, Salvarea funcționează regulat, România devenind, astfel, al treilea stat din Europa, după Țările de Jos și Austria, cu un astfel de serviciu. În 1912, au fost aduse în București, de la Paris, primele ambulanțe de tip auto. În anul 1931, profesorul Nicolae Minovici a teoretizat, pentru prima dată în lume, împingerea actului medical calificat la locul accidentului.

Spitalul de Urgență a fost înființat în 1943, în localul salvării din București, moment care a pus bazele apariției primului sistem integrat de asistență medicală de urgență: Salvarea și Spitalul de Urgență.

În 1992, s-a înființat, în cadrul Serviciului de Ambulanță al Municipiului București, prima școală de Ambulanțieri și Operatori Registratori de Urgență din România, în 1994 s-au reînființat substațiile de sector, care în afară de înregistrarea solicitărilor 961 și coordonare, funcționau cu dispecerate proprii, iar în 1995 au apărut Serviciile Județene de Ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, aflate în subordinea Ministerului Sănătății Publice, prin Direcțiile Județene de Sănătate Publică. Accesarea serviciilor de urgență se realiza prin apelarea numărului gratuit 961.

Dotarea cu ambulanțe moderne a început în anul 2001, printr-un program finanțat de Banca Mondială, iar în 2003-2005 a fost introdus și în România sistemul de apel unic de urgență 112, care a făcut posibilă interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenție, respectiv ambulanță, pompieri, poliție, jandarmi etc. În perioada 2006-2007, s-a făcut trecerea la sistemul integrat de astăzi, iar în 2012 a început înființarea, la nivel național, a dispeceratelor integrate ISU-SAJ și demararea managementului integrat al situațiilor de urgență.

În 2010 s-a constituit Serviciul de Ambulanță metropolitan București-Ilfov prin fuzionarea și reorganizarea S.A.M.B., S.A.J. Ilfov și a Stației Centrale de Transport Sanitar și Ambulanță Aeriană Medicală a Ministerului Sănătății, indică site-ul http://www.sabif.ro/. SABIF este o unitate medicală strategică cu personalitate juridică, având ca specific lucrul în regim de așteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, și se află în coordonarea Autorității de Sănătate Publică a Municipiului București. SABIF cooperează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru implementarea Sistemului Național pentru Apelurile de Urgență 112.

În cei 120 ani de existență, Serviciul de Ambulanță a devenit unul dintre cele mai solicitate servicii din domeniul sănătății și principal segment al asistentei medicale și transportului pacienților pentru urgențe în perioada prespital, conform Agerpres.

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