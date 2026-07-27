Schimbare pentru locuitorii Sectorului 4. Serviciile primăriei pot fi accesate mai ușor online / FOTO: magnific.com @user21016237

Persoanele care locuiesc în Sectorul 4 au acum o variantă mai ușoară pentru a comunica online cu administrația locală. Crearea unui cont pe platforma digitală a primăriei se poate face de acasă, fără deplasări la ghișee.

Autoritățile au pus la dispoziție un material explicativ care prezintă pașii necesari pentru înregistrarea pe platforma online.

Procedura presupune completarea informațiilor personale, introducerea codului numeric personal, încărcarea unei fotografii a actului de identitate și realizarea unui selfie pentru confirmarea identității.

După completarea datelor solicitate, utilizatorul primește un cod prin SMS, folosit pentru validarea și activarea contului.

Serviciile digitale reduc timpul petrecut la ghișee

Prin această soluție, administrația locală urmărește să încurajeze folosirea serviciilor online și să simplifice accesul cetățenilor la documente și servicii administrative.

Platforma digitală le permite locuitorilor să rezolve mai multe solicitări fără să piardă timp la ghișee și face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice.

Inițiativa este inclusă într-un proiect mai amplu de digitalizare a administrației publice, prin care autoritățile încearcă să ofere cetățenilor metode mai eficiente pentru gestionarea solicitărilor administrative.