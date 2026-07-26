Iranul amenință cu represalii după atacul lui Zelenski din Marea Caspică

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic. Sursa foto: Freepik

Iranul a amenințat cu represalii după atacul ucrainean din Marea Caspică asupra unei nave comerciale iraniene, despre care Teheranul susține că s-a soldat cu moartea unui marinar.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a avertizat duminică că ţara sa nu va lăsa nepedepsit atacul ucrainean asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, relatează AFP şi Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir "Zelenski a atacat o navă comercială iraniană, ucigând un marinar", a scris duminică Abbas Araghchi pe reţeaua X.

"Acţiunile acestui parazit de la Kiev NU POT RĂMÂNE FĂRĂ RĂSPUNS", a mai spus el.

Ministrul de Externe iranian a raportat că o navă comercială iraniană a fost atacată

Sâmbătă, Ministrul de Externe iranian a raportat că o navă comercială iraniană a fost atacată de Ucraina, provocând o explozie care a ucis un marinar.

În aceeaşi zi, Zelenski a afirmat pe reţelele sociale că armata ucraineană a obţinut "rezultate foarte puternice cu lovituri la mare distanţă în Marea Caspică, vizând nave folosite pentru transporturi militare care implică Iranul, precum şi o navă de război".

"Atacul lansat de regimul ucrainean împotriva unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, revendicat în mod explicit de şeful acestui regim, demonstrează atitudinea iraţională şi ostilă continuă a regimului ucrainean", a protestat ministerul într-un comunicat.

Republica Islamică "nu a intervenit niciodată în conflictul dintre Rusia şi Ucraina", a afirmat el.

Ucraina a afirmat că a lansat atacuri cu drone care "au vizat nave cargo aflate sub sancţiuni internaţionale"

Serviciul de securitate al Ucrainei a relatat pe Telegram că atacuri cu drone "au vizat nave cargo aflate sub sancţiuni internaţionale, care erau folosite pentru transportul de materiale militare între Iran şi Rusia".

Potrivit televiziunii de stat iraniene, însărcinatul cu afaceri ucrainean la Teheran a fost convocat sâmbătă la Ministerul de Externe pentru a fi mustrat de un înalt oficial pentru acest "act ostil şi criminal".

Abbas Araghchi a afirmat, de asemenea, că a discutat cu şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas şi cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre această chestiune, conform Agerpres.

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