Iranul vrea noi reguli pentru Strâmtoarea Ormuz. Discuţii cu oficialii din Oman

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Reuniune a oficialilor din Iran şi Oman pentru a discuta despre viitoarea gestionare a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, o serie de discuţii au avut loc vineri şi sâmbătă la Teheran între miniştrii adjuncţi de externe ai celor două ţări.

Atât Iranul, cât şi Omanul se învecinează cu strâmtoarea strategică Ormuz, care a devenit una dintre principalele mize din războiul din Orientul Mijlociu de când Teheranul a decis să închidă trecerea ca represalii pentru ofensiva americano-israeliană de la sfârşitul lunii februarie.

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Înainte de conflict, o cincime din comerţul mondial cu hidrocarburi trecea prin strâmtoare. Aceasta a fost redeschisă pentru scurt timp după semnarea unui protocol între Iran şi Statele Unite la mijlocul lunii iunie, apoi închisă din nou când acordul respectiv s-a prăbuşit odată cu reluarea luptelor după mai puţin de o lună.

Teheranul a declarat în repetate rânduri că situaţia din strâmtoare în viitor nu va fi aceeaşi ca înainte de război şi că vrea să impună taxe de servicii, în timp ce Omanul rămâne vag.

Iranul şi Omanul au purtat deja discuţii pe această temă în ultimele luni, fără a obţine încă rezultate concrete.

Discuţiile, descrise drept "utile" de Esmail Baghaei, s-au concentrat pe "principii comune şi mecanisme operaţionale pentru a asigura trecerea maritimă în siguranţă prin strâmtoare, respectând în acelaşi timp drepturile suverane ale ambelor state" asupra apelor lor teritoriale, a transmis ministerul.

Iranul permite o singură rută, de-a lungul coastei sale, iar înfiinţarea unei rute omaneze în iunie a provocat furia Teheranului, declanşând o serie de atacuri.