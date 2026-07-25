Un bărbat care mergea la pescuit s-a electrocutat după ce a atins firele de contact ale căii ferate cu undiţa

Un bărbat care mergea la pescuit s-a electrocutat din cauza undiței

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undiţa pe care o transporta a atins firele liniei de contact Dragoş Vodă - Ciulniţa, judeţul Călăraşi, potrivit unui comunicat al CFR S.A. transmis sâmbătă.

"Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' S.A. atrage atenţia asupra pericolelor majore generate de apropierea neautorizată de instalaţiile electrice feroviare, în urma unui incident grav produs în cursul acestei dimineţi pe linia Dragoş Vodă - Ciulniţa, judeţul Călăraşi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa. La ora 10:21, sistemele de monitorizare au indicat ocuparea unui circuit de cale pe firul II, în zona Dragoş Vodă. Ulterior, la ora 10:56, mecanicul unui tren, care circula pe firul I, pe relaţia Ciulniţa - Dragoş Vodă, a comunicat prezenţa echipajelor de Poliţie şi Ambulanţă pe firul II, la km 98+300", se arată în comunicat.

Potrivit primelor informaţii transmise prin serviciul unic de urgenţă 112, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undiţa pe care o transporta a atins firele liniei de contact.

Echipajele de intervenţie au ajuns la faţa locului pentru acordarea asistenţei medicale şi efectuarea verificărilor necesare. Informaţiile privind starea victimei sunt în curs de confirmare de către autorităţile competente.

CFR precizează că linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric.

Riscul este major în cazul ridicării sau transportării unor obiecte lungi în apropierea liniilor electrificate, precum undiţe, scări, tije, bare metalice ori alte obiecte care se pot apropia de instalaţiile aflate sub tensiune.

CFR S.A. reaminteşte următoarele reguli esenţiale pentru cetăţeni: să traverseze calea ferată numai prin locurile special amenajate; să nu pătrundă neautorizat în zona căii ferate pentru a ajunge la terenuri, cursuri de apă, locuri de pescuit sau alte obiective; să nu ridice undiţe, scări, tije, bare metalice sau alte obiecte lungi în apropierea liniilor feroviare electrificate; să păstreze distanţa de siguranţă faţă de stâlpi, cabluri şi instalaţiile de alimentare cu energie electrică; să respecte indicatoarele şi avertismentele amplasate în zona infrastructurii feroviare.

Compania face apel la cetăţeni să manifeste prudenţă şi să nu utilizeze calea ferată drept scurtătură. Apropierea de instalaţiile electrice feroviare poate provoca arsuri grave, electrocutare sau deces.