Cerul Cappadociei va deveni un adevărat spectacol. Ce pregătesc organizatorii

30 de baloane cu aer cald din zece țări vor colora cerul deasupra Cappadociei, la Festivalul Baloanelor.

Treizeci de baloane cu aer cald în forme inedite şi provenind din zece ţări vor zbura deasupra Cappadocia, regiune din centrul Turciei inclusă în patrimoniul UNESCO şi renumită pentru formaţiunile geologice hornurile zânelor, cu prilejul celei de-a şaptea ediţii a Festivalului Baloanelor din Cappadocia, informează agenţia turcă Anadolu.

Patru zile de festival dedicate baloanelor cu aer cald

Organizat de Ministerul Culturii şi Turismului din Turcia, festivalul cu o durată de patru zile se va desfăşura în perioada 30 iulie-2 august.

Baloane din Turcia, Statele Unite, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Ţările de Jos, Brazilia, Slovacia, Austria şi Polonia vor plana alături de cele 156 de baloane comerciale care operează zilnic în regiune.

Proiectate sub diverse forme, de la steagul Turciei, la caracatiţă, bufniţă, clovn, pui, lup, raţă, papagal, rachetă, inimă sau Terra, baloanele se vor înălţa deasupra văilor din Cappadocia în fiecare zi la răsăritul soarelui şi se vor întoarce seara pentru spectacolul baloanelor iluminate de la muzeul în aer liber Pasabag.

De ce este festivalul din Cappadocia unic în lume

Coordonatorul festivalului, Mehmet Halis Aydogan, a declarat pentru Anadolu că, deşi interesul pentru acest eveniment a continuat să crească, numărul participanţilor a fost limitat din cauza traficului aglomerat de baloane din regiune.

Festivaluri dedicate baloanelor se ţin în multe locuri din lume. Sunt festivaluri importante în Statele Unite, Franţa, Belgia şi Mexic. Cel mai mare avantaj al Cappadocia este peisajul său extraordinar, deasupra căruia 156 de baloane zboară zilnic. Este un loc unde mii de persoane vin fie ca să zboare într-un balon cu aer cald, fie să le privească. Când decorăm cerul cu baloane în forme speciale, ia naştere un spectacol incredibil. Asta ne distinge cel mai mult de alte festivaluri, a spus Aydogan.

Acesta a mai spus că cererile din Europa au fost numeroase anul acesta, dar participarea a fost limitată la 30 de baloane în forme speciale din cauza numărului mare de baloane care zboară regulat în regiune.

Potrivit lui Aydogan, festivalul va include zborul inaugural al unui balon în formă de balenă creat de un elev de clasa a şasea, Bengi Serra Kaya, câştigător al unei competiţii de design de baloane pentru elevii de şcoală primară şi gimnazială.

Primul zbor al balonului în formă de balenă

Balonul, confecţionat special, va efectua primul său zbor cu prilejul festivalului.

Balonul care a luat premiul întâi a fost confecţionat şi îşi va face zborul inaugural. Copiii au manifestat un interes enorm legat de festival şi ne dorim să valorificăm acest entuziasm, a spus el.