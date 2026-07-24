Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primul semestru al anului 2026

Lei si Euro.Foto rol ilustrativ: Agerpres

Deficitul bugetar al României s-a redus la 2% din PIB în prima jumătate a anului 2026, în comparație cu 3,64% în aceeași perioadă din 2025.

Deficitul bugetar s-a redus în primele şase luni din acest an cu 1,65 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă anului trecut, ajungând la 2% din PIB, comparativ cu 3,64% din PIB în intervalul ianuarie - iunie 2025, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finanţelor.

"Execuţia bugetului general consolidat la 30 iunie 2026 s-a încheiat cu un deficit de 2% din PIB, o scădere de 1,65 puncte procentuale faţa de deficitul de 3,64% din PIB, înregistrat în primele şase luni ale anului 2025. Astfel, în termeni nominali, deficitul bugetar s-a diminuat cu aproape 28,8 miliarde lei, situându-se la 41,03 miliarde lei, faţa de nivelul de 69,80 miliarde lei înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, confirmând continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară", se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Cheltuielile totale s-au redus substanţial

Veniturile totale au însumat 342,52 miliarde lei în prima jumătate a anului 2026, marcând o creştere de 10,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile au avansat cu 0,46 puncte procentuale, susţinute atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA, impozit pe salarii şi venit şi impozite şi taxe pe proprietate, cât şi de atragerea fondurilor europene.

Potrivit MF, cheltuielile totale s-au redus substanţial de la 19,85% la 18,66%, ca pondere în PIB, înregistrând o scădere cu 1,19 puncte procentuale (an/an).

În termeni nominali, acestea au însumat 383,55 miliarde lei, în uşoară creştere, de 0,8%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, conform Agerpres.

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