Știri din secțiunea:
Film
Publicat pe 16 Sep 2025
A murit Robert Redford, actor emblematic la Hollywood
Publicat pe 10 Sep 2025
”Jaful secolului”, propunerea României la premiile Oscar. Poveste despre raportul nostru complicat cu occidentalii
Publicat pe 08 Sep 2025
EXCLUSIV
Veneția 2025: Uneori, Leul de aur mușcă rău
Publicat pe 07 Sep 2025
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții
Publicat pe 05 Sep 2025
EXCLUSIV
Veneția 2025: Casă, dulce casă
Publicat pe 04 Sep 2025
Programul ”Cinema în aer liber” în week-end. Noi filme pe Insula Artelor din Parcul Titan
Publicat pe 04 Sep 2025
EXCLUSIV
Veneția 2025: Moartea de la capătul firului
Publicat pe 03 Sep 2025
EXCLUSIV
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
Publicat pe 02 Sep 2025
EXCLUSIV
Veneția 2025: Peisajele tăcerii
Publicat pe 01 Sep 2025
EXCLUSIV
Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin
Publicat pe 27 Aug 2025
Veneția 2025: Politică versus visare
Publicat pe 26 Aug 2025
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
Publicat pe 23 Aug 2025
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
Publicat pe 22 Aug 2025
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
Publicat pe 21 Aug 2025
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
Publicat pe 18 Aug 2025
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
Publicat pe 17 Aug 2025
A murit actorul Terence Stamp
Publicat pe 17 Aug 2025
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
Publicat pe 14 Aug 2025
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
Publicat pe 23 Iul 2025
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
Publicat pe 22 Iul 2025
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
Publicat pe 15 Iul 2025
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
Publicat pe 10 Iul 2025
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
Publicat pe 08 Iul 2025
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
Publicat pe 07 Iul 2025
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
Publicat pe 05 Iul 2025
A murit actorul Julian McMahon
Publicat pe 04 Iul 2025
A murit actorul Michael Madsen
Publicat pe 18 Iun 2025
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
Publicat pe 17 Iun 2025
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
Publicat pe 12 Iun 2025
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
Publicat pe 02 Iun 2025
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
Publicat pe 28 Mai 2025
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
Publicat pe 27 Mai 2025
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
Publicat pe 27 Mai 2025
Cannes 2025: Un festival fără lumină
Publicat pe 25 Mai 2025
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
Publicat pe 23 Mai 2025
EXCLUSIV
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă
Publicat pe 22 Mai 2025
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
Publicat pe 21 Mai 2025
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
Publicat pe 21 Mai 2025
EXCLUSIV
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
Publicat pe 20 Mai 2025
EXCLUSIV
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba
Publicat pe 19 Mai 2025
EXCLUSIV
Cannes 2025: A fost odată Nouvelle Vague
Publicat pe 16 Mai 2025
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
Publicat pe 16 Mai 2025
EXCLUSIV
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
Publicat pe 14 Mai 2025
EXCLUSIV
În numele Actorului
Publicat pe 13 Mai 2025
EXCLUSIV
Cannes 2025: Vremuri de restriște pentru covorul roșu
Publicat pe 12 Mai 2025
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
Publicat pe 06 Mai 2025
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
Publicat pe 06 Mai 2025
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
Publicat pe 03 Mai 2025
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu
Publicat pe 01 Mai 2025
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
