Cel mai bun film al anului 2025, conform cititorilor DC News!

Pe primul loc în preferințele publicului se află Mission: Impossible - The Final Reckoning, ultimul capitol al celebrei saga de acțiune cu Tom Cruise.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Este ultimul film din seria Misiune Imposibilă filmată cu Tom Cruise ca actor principal. Ethan Hunt, personajul principal, se confruntă cu consecințele luptei împotriva inteligenței artificiale cunoscute sub numele de The Entity, iar soarta lumii stă în mâinile lui.

Ce diferențiază această parte de celelalte? Este promovat ca fiind cel mai personal film din serie, cu accent pe finalul poveștii lui Ethan Hunt, nu doar pe misiune, ci și pe sacrificiile făcute de-a lungul anilor.

Cascadoriile din acest film

Tom Cruise este cunoscut pentru cascadorii sale care sfidează moartea, iar cascadoria cu avionul din Mission: Impossible - The Final Reckoning este cel mai recent exemplu.

De aproape trei decenii, seria Misiune imposibilă a ridicat miza cu fiecare episod, în primul rând datorită dedicării lui Tom Cruise de a-și executa propriile cascadorii. Fie că urcă pe Burj Khalifa sau atârnă de o parte a unui biplan, actorul depășește constant limitele spectacolului cinematografic.

Topul continuă

Pe locul 2 îl avem pe Superman 2025, aici James Gunn l-a prezentat pe Superman într-o variantă mai umană, concentrată pe echilibrul dintre putere, moralitate și identitate, fiind unul dintre cele mai așteptate filme ale anului.

Pe locul 3 se află noul film Marvel Captain America, care îl aduce în prim plan pe Sam Wilson, interpretându-l pe Căpitanul America.

Pe locul 4 este Thunderbolts, este mai mult decât un film cu supereroi, ba chiar este o explorare a conceptului de "antierou".

Pe locul 5, în topul preferințelor cititorilor DCNews, avem The Fantastic Four: First Steps. Cu lansarea acestui film majoritatea au considerat că Marvel a repornit una dintre cele mai vechi echipe de supereroi.

Pe locul 6 avem filmul Snow White. Este versiunea live-action a clasicei animații Disney. Filmul a stârnit controverse și dezbateri chiar înainte de lansare.

Pe locul 7 este The Naked Gun, o parodie a filmului clasicc cu un nou protagonist.

Pe locul 8 se află filmul Anaconda, este un reboot al filmului clasic din anii '90. Povestea revine în junglă cu o poveste mai realistă de data aceasta.

Pe locul 9, în topul preferințelor cititorilor DCNews, este Sinners, o reinterpretare modernă a romanului lui Stephen King, mai exact un film horror supranatural de epocă american, produs, scris și regizat de Ryan Coogler.





