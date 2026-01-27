€ 5.0959
„One Battle After Another", cu Leonardo DiCaprio în rol principal, primește 14 nominalizări la premiile BAFTA
Data publicării: 15:58 27 Ian 2026

„One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, primește 14 nominalizări la premiile BAFTA
Autor: Iulia Horovei

leonardo dicaprio Actorul american Leonardo DiCaprio. Sursa foto: Agerpres

„One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, conduce nominalizările la premiile BAFTA 2026, urmat de thrillerul „Sinners”, cu 13 selecții.

Comedia cu influențe de film de acțiune și de film noir 'One Battle After Another' conduce plutonul producțiilor cinematografice care au primit cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA, alături de thrillerul cu vampiri 'Sinners', care a fost și un mare succes de box-office, informează Reuters și AFP, preluat de Agepres.

One Battle After Another conduce la nominalizările BAFTA

'One Battle After Another', o tragicomedie regizată de Paul Thomas Anderson ce evocă derapajele extremiste din America zilelor noastre și în care Leonardo DiCaprio interpretează un fost revoluționar a cărui fiică este răpită, a primit 14 nominalizări la principalele premii decernate de industria cinematografică britanică, dintre care cinci vizează distribuția peliculei, inclusiv pe DiCaprio și Chase Infiniti, care joacă rolul fiicei, nominalizați în categoriile dedicate rolurilor principale.

Trei dintre colegii lor de distribuție, Teyana Taylor, Sean Penn și Benicio del Toro, au fost nominalizați în categoriile dedicate rolurilor secundare.

Această peliculă a primit o nominalizare și la categoria 'cel mai bun regizor' pentru Paul Thomas Anderson și concurează, de asemenea, la categoria 'cel mai bun film' alături de lungmetrajele 'Sinners', 'Hamnet', 'Marty Supreme' și 'Sentimental Value'.

'Sinners', regizat de Ryan Coogler, un film situat la confluența genurilor cinematografice, despre America segregaționistă din anii 1930, a primit 13 nominalizări.

Nominalizări anunțate marți la premiile BAFTA, care seamănă foarte mult cu cele de la Oscaruri, dezvăluite în urmă cu câteva zile, confirmă statutul de mare favorit pe care îl au aceste două producții americane realizate de studioul Warner Bros.

Ele sunt urmate în clasamentul filmelor cu nominalizări multiple de 'Hamnet', un lungmetraj despre o dramă petrecută în familia dramaturgului William Shakespeare, adaptat pe baza unui roman al scriitoarei britanice Maggie O'Farrell și regizat de Chloé Zhao, care a primit 11 nominalizări, și de 'Marty Supreme', despre un jucător de ping-pong cu o ambiție nemăsurată, care va concura tot la 11 categorii.

Cea de-a 79-a gală de decernare a premiilor BAFTA va avea loc la Londra pe 22 februarie.

Lista nominalizărilor anunțate în principalele categorii de premii

Cel mai bun film: 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'One Battle After Another', 'Sentimental Value', 'Sinners'

Cel mai bun film britanic: '28 Years Later', 'The Ballad of Wallis Island', 'Bridget Jones: Mad About The Boy', 'Die My Love', 'I Swear', 'H Is For Hawk', 'Hamnet', 'Mr Burtong', 'Pillion', 'Steve'

Cel mai bun regizor: Yorgos Lanthimos ('Bugonia'), Chloe Zhao ('Hamnet'), Josh Safdie ('Marty Supreme'), Paul Thomas Anderson ('One Battle After Another'), Joachim Trier ('Sentimental Value'), Ryan Coogler ('Sinners')

Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo ('I Swear'), Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Michael B. Jordan ('Sinners'), Jesse Plemons ('Bugonia')

Cea mai bună actriță în rol principal: Jessie Buckley ('Hamnet'), Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Chase Infiniti ('One Battle After Another'), Renate Reinsve ('Sentimental Value'), Emma Stone ('Bugonia')

Cel mai bun actor în rol secundar: Benicio Del Toro ('One Battle After Another'), Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('I Swear'), Sean Penn ('One Battle After Another'), Stellan Skarsgard ('Sentimental Value')

Cea mai bună actriță în rol secundar: Odessa A'zion ('Marty Supreme'), Inga Ibsdotter Lilleaas ('Sentimental Value'), Wunmi Mosaku ('Sinners'), Carey Mulligan ('The Ballad of Wallis Island'), Teyana Taylor ('One Battle After Another'), Emily Watson ('Hamnet')

Cel mai bun scenariu original: 'I Swear', 'Marty Supreme', 'The Secret Agent', 'Sentimental Value', 'Sinners'

Cel mai bun scenariu adaptat: 'The Ballad of Wallis Island', 'Bugonia', 'Hamnet', 'One Battle After Another', 'Pillion'

Cel mai bun lungmetraj de animație: 'Arco', 'The Bad Guys 2', 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle', 'Elio', 'Little Amelie', 'Zootropolis 2'

Cel mai bun film străin: 'It Was Just an Accident', 'The Secret Agent', 'Sentimental Value', 'Sirat', 'The Voice of Hind Rajab'

Cel mai bun documentar: '2000 Meters To Andriivka', 'Apocalypse In The Tropics', 'Cover-Up', 'Mr Nobody Against Putin', 'The Perfect Neighbour'.

Lista nominalizărilor la Oscar 2026. Filmul care a obținut nu mai puțin de 16 selecții

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

leonardo dicaprio
premii bafta
nominalizari bafta
Comentarii

