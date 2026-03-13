Haos înainte de deschiderea sezonului estival. "Legea aberantă" care-i sabotează pe operatorii de pe litoral. Buzoianu, luată la întrebări de Chirieac

Deținătorii de structuri turistice de pe litoral au decis să respecte calendarul tradițional și să deschidă sezonul estival la 1 mai, însă au avertizat că legislația actuală face aproape imposibilă obținerea la timp a tuturor autorizațiilor necesare. Comitetul Director al FPTR, Federația Patronatelor din Turismul Românesc, au afirmat cu fermitate că actualul cadru normativ nu permite obținerea, în timp util, de la autoritățile centrale și locale competente, a tuturor certificatelor de clasificare, autorizațiilor și avizelor necesare.

Am vrut să aflăm care este situația „de la firul ierbii”, direct de pe plajă, ținând cont că în martie-aprilie, infrastructura litoralului românesc ar trebui să fie pregătită pentru sezonul 2026. Între timp, au apărut informații că bulgarii au atins pragul de un milion de turiști români și se așteaptă și anul acesta la un aflux consistent din România. „Pare că scopul este ca turiștii români să plece oriunde, numai să nu rămână în țară”, a zis investitorul Alin Bucur. Am întrebat Apele Române, Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral, care este situația infrastructurii minime obligatorii și cum va fi asigurată aceasta, în condițiile în care licitațiile pentru desemnarea operatorilor nu sunt încă finalizate. Există riscul ca operatorii să nu poată funcționa legal, pentru că nu vor avea timp să obțină toate avizele și autorizațiile necesare până la 1 mai.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a venit la DC News și DC News TV joi, 12 martie 2026, într-o emisiune cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac pentru a dezbate numeroase subiecte, inclusiv această problemă cu care se confruntă litoralul românesc.

Operatorii de pe litoral nu au timp să amenajeze plajele

Bogdan Chirieac: "Doamna ministru, ne sună telespectatorii. Noi am avut multe reportaje pe această temă. Vor să meargă la mare de 1 Mai. Ce faceți cu plaja? Înțeleg că nu sunt licitate. Înțeleg că avem de a face cu o lege aberantă în care fostul proprietar, concesionar al plajei, cum le spuneți dumneavoastră, când scoate plaja din nou la concesionat, trebuie dărâmate absolut toate construcțiile de acolo. Până la 1 Mai mai e o lună și jumătate."

Diana Buzoianu: "Avem în momentul de față licitațiile în desfășurare pentru Năvodari. O să lansăm licitații similare și pentru celelalte plaje. La Năvodari s-au înscris un număr record de operatori economici. S-au înscris peste 300 de operatori economici. Dacă nu mă înșel, s-au înscris pe undeva la 60 de subterenuri. Au existat și contestații, dar asta e normal."

Bogdan Chirieac: "Dar de ce a durat atât de mult, doamna ministru? De ce nu s-au scos la licitație în toamnă? Oamenii aceia au nevoie de autorizație de construcție, care se dă greu, pentru că știți cum funcționează administrația, și de amenajările pentru această vară. Lumea nu o să meargă în Orientul Mijlociu la plajă. E complicat și-n Turcia, că mai cad rachete. Chiar și în Cipru devine complicat. Poate că românii ar fi vrut să petreacă mai mult timp pe litoralul românesc anul acesta."

Ministra Mediului: Licitațiile nu au fost realizate mai încet decât au fost în alți ani

Diana Buzoianu: "Să știți că licitațiile nu au fost realizate mai încet decât au fost în alți ani. Cam tot în aceeași perioadă s-au realizat și cu alte ocazii."

Bogdan Chirieac: "Dar nu au timp să le amenajeze."

Diana Buzoianu: "Dar, repet, sunt 303 operatori care s-au înscris și au semnat că vor amenaja."

Bogdan Chirieac: "Sunt licitate pe 10 ani. S-ar putea ca anul acesta să nu avem plajă amenajată pe litoralul românesc. E păcat, pentru că a fost o chestiune birocratică care a oprit asta."

Diana Buzoianu: "Eu cred că vor fi operatori care vor realiza toate construcțiile necesare, dar cred, de asemenea, că va fi mult mai bine respectată legislația. Aș vrea să dau un simplu exemplu de la Năvodari. Când ANAR a luat decizia să închidă toate contractele și să înceteze cele care expirau pe 10 ani, atunci a fost o foarte mare nebunie. Au venit toți să spună că se dărâmă construcțiile, că e o..."

Bogdan Chirieac: "Păi și le-a dărâmat."

Diana Buzoianu: "Da, au fost dărâmate, dar în 80% din cazuri construcțiile respective erau ilegale. Toată tevatura și discuția asta era pentru niște construcții ilegale."

De ce ar fi fost dărâmate numeroase construcții de pe litoral

Bogdan Chirieac: "Păi și știți de ce s-a ajuns aici, nu? Hai să intrăm în asta."

Diana Buzoianu: "Niște luni mai târziu, am descoperit o bombă cu ceas. Am găsit o țeavă cu un rezervor de gaz de 2.500 de litri. Dacă, Doamne ferește, ar fi explodat, având în vedere și nisipul încins, ar fi fost un dezastru. Era de la unul dintre operatorii de acolo, care avea o coșmelie ilegală, amendat și anul trecut. Acum era foarte supărat pentru că a fost descoperită această situație."

