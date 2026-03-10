€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Politica Personalități politice Claudiu Târziu, europarlamentar ECR: E de neacceptat ca, într-o țară cu un potențial agricol extraordinar, farfuria românilor să fie umplută cu produse de import tratate cu pesticide interzise
Data actualizării: 19:31 10 Mar 2026 | Data publicării: 19:16 10 Mar 2026

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR: E de neacceptat ca, într-o țară cu un potențial agricol extraordinar, farfuria românilor să fie umplută cu produse de import tratate cu pesticide interzise
Autor: Ioana Dinu

Claudiu Târziu Claudiu Târziu

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, a vorbit despre Acordul UE-Mercosur.

Claudiu Târziu a zis că, în calitate de europarlamentar, a avertizat în repetate rânduri că produsele agro-alimentare din țările Mercosur nu respectă normele europene de siguranță alimentară. Parlamentul European a reușit să blocheze temporar acordul UE-Mercosur. Dar ce a urmat? Aflați în rândurile de mai jos.

„Carne din Brazilia cu hormoni de creștere interziși în UE și pesticide periculoase în cerealele din Argentina. Nu sunt conspirații, sunt realități care confirmă riscurile enorme din spatele acordului UE- Mercosur. Zilele trecute, autoritățile sanitar- veterinare din UE au intrat în alertă maximă. O anchetă a scos la iveală că în zeci de tone de carne de vită din Brazilia exista hormoni de creștere strict interziși în UE.

Nu este un caz izolat. În Bulgaria, în primele importuri de floarea-soarelui din Argentina au fost depistate pesticide periculoase. Autoritățile au interzis de urgență folosirea lor pentru producția de ulei, urmând să fie utilizate exclusiv pentru biodiesel. Este abia începutul importurilor din Mercosur!

În calitate de europarlamentar, am avertizat în repetate rânduri că produsele agro-alimentare din țările Mercosur nu respectă normele europene de siguranță alimentară. Parlamentul European a reușit să blocheze temporar acordul UE-Mercosur. Dar ce credeți? Ursula von der Leyen a sfidat Parlamentul European, a ignorat protestele fermierilor europeni și a decis aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur.

Acordul se aplică și în România, fiindcă statul român nu a considerat că este cazul să se opună și să apere interesele fermierilor și sănătatea românilor. Este de neacceptat ca, într-o țară cu un potențial agricol extraordinar, farfuria românilor să fie umplută cu produse de import tratate cu pesticide interzise în Uniunea Europeană. În fața unui asemenea pericol, tăcerea autorităților înseamnă complicitate!”, a zis Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Se strânge șurubul asupra libertății? Claudiu Târziu: Ce înseamnă revoluția conservatoare și de ce e nevoie de ea / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

claudiu tarziu
mercosur
parlamentul european
ursula von der leyen
bulgaria
alimentatie
carne
hormoni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Motorina, aproape de 9 lei/l: AAC, apel către Guvernul Bolojan
Publicat acum 23 minute
Aceste obiecte vechi, uitate prin podul casei, valorează acum o avere
Publicat acum 37 minute
Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv
Publicat acum 46 minute
Medicii-artiști expun la Cercul Militar: "Vine, vine primăvara", vernisaj pe 10 martie
Publicat acum 1 ora si 3 minute
El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 12 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 11 ore si 4 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close