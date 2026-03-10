Claudiu Târziu, europarlamentar ECR: E de neacceptat ca, într-o țară cu un potențial agricol extraordinar, farfuria românilor să fie umplută cu produse de import tratate cu pesticide interzise

Claudiu Târziu a zis că, în calitate de europarlamentar, a avertizat în repetate rânduri că produsele agro-alimentare din țările Mercosur nu respectă normele europene de siguranță alimentară. Parlamentul European a reușit să blocheze temporar acordul UE-Mercosur. Dar ce a urmat? Aflați în rândurile de mai jos.

„Carne din Brazilia cu hormoni de creștere interziși în UE și pesticide periculoase în cerealele din Argentina. Nu sunt conspirații, sunt realități care confirmă riscurile enorme din spatele acordului UE- Mercosur. Zilele trecute, autoritățile sanitar- veterinare din UE au intrat în alertă maximă. O anchetă a scos la iveală că în zeci de tone de carne de vită din Brazilia exista hormoni de creștere strict interziși în UE.

Nu este un caz izolat. În Bulgaria, în primele importuri de floarea-soarelui din Argentina au fost depistate pesticide periculoase. Autoritățile au interzis de urgență folosirea lor pentru producția de ulei, urmând să fie utilizate exclusiv pentru biodiesel. Este abia începutul importurilor din Mercosur!

În calitate de europarlamentar, am avertizat în repetate rânduri că produsele agro-alimentare din țările Mercosur nu respectă normele europene de siguranță alimentară. Parlamentul European a reușit să blocheze temporar acordul UE-Mercosur. Dar ce credeți? Ursula von der Leyen a sfidat Parlamentul European, a ignorat protestele fermierilor europeni și a decis aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur.

Acordul se aplică și în România, fiindcă statul român nu a considerat că este cazul să se opună și să apere interesele fermierilor și sănătatea românilor. Este de neacceptat ca, într-o țară cu un potențial agricol extraordinar, farfuria românilor să fie umplută cu produse de import tratate cu pesticide interzise în Uniunea Europeană. În fața unui asemenea pericol, tăcerea autorităților înseamnă complicitate!”, a zis Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European

