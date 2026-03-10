€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o întâlnire cu Nicușor Dan. Chirieac: Sunt o mie de motive pentru această vizită
Data actualizării: 15:44 10 Mar 2026 | Data publicării: 14:53 10 Mar 2026

Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o întâlnire cu Nicușor Dan. Chirieac: Sunt o mie de motive pentru această vizită
Autor: Andrei Itu

zelenski_33479300 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. FOTO: Agerpres

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine joi, 12 martie, în România, pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan, potrivit unor surse diplomatice citate de mai multe posturi de televiziune.

Vizita de joi, 12 martie 2026, ar fi cea de-a doua vizită a președintelui Volodimir Zelenski în România, după cea din 2023. 

Deocamdată nu se știu detalii despre programul președintelui ucrainean, diplomații români și ucraineni stabilesc agenda de evenimente în prezent, mai arată sursele citate.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, despre posibilele motive ale vizitei oficiale ale președintelui Volodimir Zelenski în România.

Motivele pentru care Zelenski vine, din nou, în România

„Sunt o mie de motive pentru această vizită. În primul rând, vorbim despre sprijin pentru Ucraina. Să vedem ce se întâmplă cu sistemele de reamenajare și reconstrucție a Ucrainei, atunci când se va pune problema. Este vorba despre hubul militar reprezentat de România. Poate nu întâmplător există această informație pe care, deocamdată, MApN nu o comentează, conform căreia Statele Unite au solicitat să folosească Baza de la Mihail Kogălniceanu pentru războiul din Iran.

Prin urmare, întrebarea este: Dacă se va face acest lucru la MK (Mihail Kogălniceanu), cum este numit în jargonul militar, devine o țintă? Probabil că da, doar că va fi o țintă foarte greu de atins, ținând seama că sunt 2.150 de kilometri linie dreaptă din Iran până la MK și sunt sistemele de apărare NATO din Turcia, sistemele NATO de la Deveselu. De altfel, MK a fost folosit și în cazul războiului din Irak, iar Deveselu a fost construit oficial, pentru a contrataca eventualele rachete balistice trase de Iran. Cred că sunt subiecte multiple de discuții”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Zelenski, invitat la București și în luna mai 2026

De asemenea, Volodimir Zelenski este invitat, la București, în luna mai, în contextul Summitului B9. La reuniunea care va fi pe data de 13 mai 2026 a fost invitat și președintele american Donald Trump.

Summitul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO, având temă principală securitatea regională, precum și sprijinul pentru Ucraina. 

Când a avut loc precedenta vizită a lui Zelenski în România

Precedenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avut loc pe data de 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.

Amintim că în programul oficial a fost inclusă și susținerea unui discurs în Parlamentul României, fapt anulat din cauza amenințărilor venite din partea Dianei Șoșoacă că va face scandal în timpul discursului.

De asemenea, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
nicusor dan
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Nicușor Dan a convocat CSAT. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi
Publicat acum 31 minute
Cuplu german judecat după ce și-a ținut trei copii închiși în „casa groazei" timp de 3 ani și jumătate
Publicat acum 38 minute
Statele Unite pregătesc astăzi cele mai puternice bombardamente asupra Iranului
Publicat acum 38 minute
Bugetul pe 2026, publicat de Ministerul Finanțelor: Măsuri pentru pensionari, mediul de afaceri și elevi
Publicat acum 56 minute
Surse: SUA ar putea trimite aeronave la baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Iran. Bogdan Chirieac: Am deveni o țintă!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 6 ore si 30 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close