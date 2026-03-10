Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o întâlnire cu Nicușor Dan. Chirieac: Sunt o mie de motive pentru această vizită

Vizita de joi, 12 martie 2026, ar fi cea de-a doua vizită a președintelui Volodimir Zelenski în România, după cea din 2023.

Deocamdată nu se știu detalii despre programul președintelui ucrainean, diplomații români și ucraineni stabilesc agenda de evenimente în prezent, mai arată sursele citate.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, despre posibilele motive ale vizitei oficiale ale președintelui Volodimir Zelenski în România.

Motivele pentru care Zelenski vine, din nou, în România

„Sunt o mie de motive pentru această vizită. În primul rând, vorbim despre sprijin pentru Ucraina. Să vedem ce se întâmplă cu sistemele de reamenajare și reconstrucție a Ucrainei, atunci când se va pune problema. Este vorba despre hubul militar reprezentat de România. Poate nu întâmplător există această informație pe care, deocamdată, MApN nu o comentează, conform căreia Statele Unite au solicitat să folosească Baza de la Mihail Kogălniceanu pentru războiul din Iran.

Prin urmare, întrebarea este: Dacă se va face acest lucru la MK (Mihail Kogălniceanu), cum este numit în jargonul militar, devine o țintă? Probabil că da, doar că va fi o țintă foarte greu de atins, ținând seama că sunt 2.150 de kilometri linie dreaptă din Iran până la MK și sunt sistemele de apărare NATO din Turcia, sistemele NATO de la Deveselu. De altfel, MK a fost folosit și în cazul războiului din Irak, iar Deveselu a fost construit oficial, pentru a contrataca eventualele rachete balistice trase de Iran. Cred că sunt subiecte multiple de discuții”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Zelenski, invitat la București și în luna mai 2026

De asemenea, Volodimir Zelenski este invitat, la București, în luna mai, în contextul Summitului B9. La reuniunea care va fi pe data de 13 mai 2026 a fost invitat și președintele american Donald Trump.

Summitul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO, având temă principală securitatea regională, precum și sprijinul pentru Ucraina.

Când a avut loc precedenta vizită a lui Zelenski în România

Precedenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avut loc pe data de 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.

Amintim că în programul oficial a fost inclusă și susținerea unui discurs în Parlamentul României, fapt anulat din cauza amenințărilor venite din partea Dianei Șoșoacă că va face scandal în timpul discursului.

De asemenea, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern.