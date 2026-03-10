€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica ”Băgați România în război”. Radu Miruță: ”O prostie! Avem un singur scop”. De ce ne pregătim Armata, ce este Articolul 3 invocat de ministrul Apărării
Data actualizării: 10:49 10 Mar 2026 | Data publicării: 10:46 10 Mar 2026

EXCLUSIV ”Băgați România în război”. Radu Miruță: ”O prostie! Avem un singur scop”. De ce ne pregătim Armata, ce este Articolul 3 invocat de ministrul Apărării
Autor: Roxana Neagu

soldati-armata2_89816100 Sursă foto Freepik

România își pregătește Armata și investește în Apărare. Dar de ce face asta? Intră țara noastră în război?

”Nu înseamnă că dacă mărim capacitățile de producție, că dacă investim în apărare, vrem să atacăm pe cineva. Aud un narativ împins din unele zone în spațiul public - `băgați România în război, creșteți capacități de producție` - o prostie! Creșterea capacităților de producție se întâmplă cu un singur scop: de a descuraja. România își pregătește Armata pentru a reflecta o capacitate de descurajare mult mai mare. În mintea celor care se uită, cu scopuri malițioase, înspre România, trebuie să se impregneze că România are o capacitate de apărare, crește suma de bani pe care o investește în Apărare, că România este membră NATO și că România nu se bazează doar pe Articolul 5 al NATO, ci și pe Articolul 3, care menționează extraordinar de clar obligația de a crește capacitatea de a te apăra individual” a spus ministrul Apărării, Radu Miruță, în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”. 

În concluzie, ministrul Radu Miruță subliniază că ”taxele nu sunt mărite astăzi pentru a investi în industria națională de Apărare, pentru a ajuta exclusiv ce se întâmplă în Ucraina, ci pentru că au fost niște decizii greșite în trecut”, transmițând că, de fapt, s-a ajuns la fundul sacului. Iar creșterea investițiilor în Apărare vine tocmai pentru a ”descuraja, nu pentru a fi ofensivi”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aparare
armata
ministrul apararii
radu miruta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
”Băgați România în război”. Radu Miruță: ”O prostie! Avem un singur scop”. De ce ne pregătim Armata, ce este Articolul 3 invocat de ministrul Apărării
Publicat acum 56 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Mașină înghițită de o groapă uriașă apărută din senin pe o stradă din Budapesta
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Scenariu de risc în Golful Persic. Ce s-ar întâmpla dacă doar un singur petrolier ar fi scufundat
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Dan Negru compară România cu vecinii, după ce a mers la benzinărie pentru a-și alimenta mașina: Nu e paradox, e fiscalitate românească!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: La ghicitoare
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 10 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Infrastructura energetică din întreaga regiune a Golfului, atacată de drone
Publicat acum 56 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close