”Băgați România în război”. Radu Miruță: ”O prostie! Avem un singur scop”. De ce ne pregătim Armata, ce este Articolul 3 invocat de ministrul Apărării

România își pregătește Armata și investește în Apărare. Dar de ce face asta? Intră țara noastră în război?
”Nu înseamnă că dacă mărim capacitățile de producție, că dacă investim în apărare, vrem să atacăm pe cineva. Aud un narativ împins din unele zone în spațiul public - `băgați România în război, creșteți capacități de producție` - o prostie! Creșterea capacităților de producție se întâmplă cu un singur scop: de a descuraja. România își pregătește Armata pentru a reflecta o capacitate de descurajare mult mai mare. În mintea celor care se uită, cu scopuri malițioase, înspre România, trebuie să se impregneze că România are o capacitate de apărare, crește suma de bani pe care o investește în Apărare, că România este membră NATO și că România nu se bazează doar pe Articolul 5 al NATO, ci și pe Articolul 3, care menționează extraordinar de clar obligația de a crește capacitatea de a te apăra individual” a spus ministrul Apărării, Radu Miruță, în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.
În concluzie, ministrul Radu Miruță subliniază că ”taxele nu sunt mărite astăzi pentru a investi în industria națională de Apărare, pentru a ajuta exclusiv ce se întâmplă în Ucraina, ci pentru că au fost niște decizii greșite în trecut”, transmițând că, de fapt, s-a ajuns la fundul sacului. Iar creșterea investițiilor în Apărare vine tocmai pentru a ”descuraja, nu pentru a fi ofensivi”.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci