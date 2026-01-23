Creșterea vârstei de pensionare. Ilie Bolojan, nou anunț pentru români

Într-un interviu la Radio România Actualități, vineri, Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare.

„Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile prin care oameni apți de muncă ies din economia reală. Asta înseamnă să creștem vârsta de pensionare. Cei care ies la 50 de ani la pensie nu mai au cu cine să fie înlocuiți. Generațiile de azi sunt de trei ori mai mici decât cel din urmă cu 20, 30, 40 sau 50 de ani în urmă. Nu mai are cine să-i înlocuiască. Asta e o decizie pe care trebuie să o urmărim.

Creșterea vârstei de pensionare se va face pentru toate categoriile care astăzi se pensionează la 48, 49 sau 50 de ani. Nu mai putem să ducem aceste lucruri și trebuie să facem această corecție“, a spus, vineri, premierul României, Ilie Bolojan.

