Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie
Data publicării: 14:55 22 Ian 2026

Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

„Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie”, a zis

Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie din Suceava, a încercat să intre cu un rucsac în care avea mai multe "pietroaie" la o întâlnire pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o sâmbăta trecută cu oamenii de afaceri din Botoşani, a declarat, joi, preşedintele filialei judeţene a Partidului Naţional Liberal (PNL), Valeriu Iftime.

S-a întâmplat în timpul vizitei premierului Bolojan la Botoşani

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în timpul vizitei premierului Bolojan la Botoşani, pietrele fiind descoperite de lucrătorii Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP), care îl însoţeau pe şeful Guvernului.

"La Camera de Comerţ (din Botoşani - n.r.) a venit un domn, cu un rucsac în umăr, care a spus că este de la Camera de Comerţ din Suceava. Am încercat să căutăm respectivul domn la Camera de Comerţ din Suceava, nu l-am găsit. A venit SPP, l-a controlat şi avea pietroaie în geantă", a afirmat Valeriu Iftime, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani.

Liderul PNL din Botoşani a subliniat, de asemenea, că decizia ca premierul să părăsească sediul Primăriei municipiului Botoşani pe uşa din spate a fost luată tot ca urmare a faptului că existau informaţii că protestatarii din faţa instituţiei erau pregătiţi să arunce cu pietre.

"Domnul prim-ministru a fost sfătuit de garda personală să nu vină prin faţă pentru că sunt contestatari care au pietroaie în geantă", a mai afirmat Valeriu Iftime, în şedinţa Comisiei de Dialog Social. 

Ciolacu: Ilie Bolojan, ce ai făcut este grosolan și crud. Ai premeditat totul 

