DCNews Politica TVA redus la carburanți: Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Data actualizării: 16:02 09 Mar 2026 | Data publicării: 16:01 09 Mar 2026

TVA redus la carburanți: Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Autor: Andrei Itu

Benzina și motorina, scumpe în România Benzinărie - Foto: Pixabay

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat, luni, depunerea unei iniţiative legislative pentru diminuarea cotei TVA la combustibili.

Potrivit unui comunicat, măsura propusă are scop protejarea agricultoriilor, antreprenorilor, transportatorilor şi consumatorilor în faţa scumpirilor în lanţ a carburanţilor ce se resimt în preţul alimentelor, serviciilor şi bunurilor.

Ce prevede prima etapă a proiectului de lege 

Proiectul de lege prevede că prima etapă ce fi implementată în primele trei luni prevede o scădere TVA de la 21% la 5%.

"Aceasta este treapta de urgenţă. Dă un şoc pozitiv economiei exact în momentul de impact maxim. Protejează imediat consumatorii, fermierii care sunt în plină campanie agricolă de primăvară şi transportatorii care plătesc azi cu 35% mai mult pe motorină", a declarat deputatul AUR Florin Popovici.

Revenirea TVA la 9%, în etapa a 4-a

Totodată, proiectul de lege prevede că începând din luna a patra va intra în vigoare cea de a doua etapă, respectiv revenirea TVA la 9%.

"Nu este o scumpire, ci o normalizare. Preţul rămâne semnificativ sub nivelul cu TVA de 21%. Între timp, boom-ul economic generat de trei luni de TVA la 5% se propagă deja în economie cu un decalaj de două - trei luni, deci românii simt efectul pozitiv tocmai când se face tranziţia", a mai spus Popovici, conform omunicatului.

Deputatul AUR a afirmat că această măsură are şi un efect anti-inflaţionist "pentru că nu face decât să scadă inflaţia cu 0,8 până la 2 puncte procentuale, va duce la o creştere în PIB de 0,5 - 0,8% în timp ce datoria rămâne la cota de 56% din PIB".

• Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!

aur
pret carburanti
Comentarii

