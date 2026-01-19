”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct

Coaliția de guvernare se confruntă cu un nou episod de tensiune politică, pe fondul divergențelor tot mai vizibile dintre PSD și partenerii săi de guvernare, în special în ceea ce privește direcția reformelor fiscale și economice promovate de Executivul condus de premierul Ilie Bolojan. Nemulțumirile social-democraților vizează atât măsurile de austeritate și reducerea cheltuielilor în administrație, cât și modul în care sunt luate deciziile strategice, fără o consultare reală în interiorul coaliției, precum speța acordului Mercosur.

”Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul”

În acest context, lideri importanți ai PSD au ridicat semne de întrebare privind viitorul colaborării guvernamentale, reclamând impactul disproporționat al acestor politici asupra administrațiilor locale și populației. Declarațiile recente ale secretarului general al PSD, Claudiu Manda, despre premierul Ilie Bolojan arată conflictele din spatele ușilor închise: "Cred, pe de-o parte, că oamenii au observat că domnul Bolojan nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat. Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm, ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem 'Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul'".

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat despre declarațiile lui Manda și viitorul lui Bolojan sau al social democrațiilor în coaliție, într-o emisiune la România TV.

Ce condiții impune PSD-ul pentru "a nu schimba lăutarul"

„Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Manda, și, dacă va fi nevoie să schimbăm, atunci da, o facem. Hai să vorbim câteva lucruri discutate și astăzi în coaliție. Anume, noi am anunțat de câteva luni bune că e obligatoriu să existe, odată cu următoarea asumare, în speță cea cu reforma administrațiilor locale și centrale, un pachet pe relansare economică. Am făcut aceste propuneri la sfârșitul lunii septembrie. Am invitat și celelalte partide, parte a coaliției, să vină și ele cu propuneri, astfel încât să adoptăm acest pachet, așa cum trebuie, cu relansare economică. Nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări, cu taxe, fără măsuri de redresare. Dacă tot tai, tai și tai, mai pui și niște taxe peste, ajungi într-o situație economică nefericită. De aceea, aceste măsuri sunt absolut necesare, obligatorii. E o condiție pe care PSD-ul a pus-o primului ministru de luni bune.

Această coaliție scârțâie. Nu e vorba doar de prim-ministru, ci și de partide, în speță de USR. USR au făcut o mare problemă cu Mercosurul. E un lucru pe care l-am introdus astăzi pe agenda discuției. Nu poți să iei decizii în numele României pe zeci de ani, repet, pe zeci de ani de acum încolo, fără să explici românilor, nu PSD-ului, la ce angajezi această țară pe zeci de ani de acum încolo. O fi bine? O fi rău? Nu știu. Dar, totuși, populația nu merită să știe? E o decizie care a fost luată pe persoană fizică, fără să se țină cont de ceea ce a propus ministrul agriculturii. Toată lumea știe asta. Așa ceva e inadmisibil. Nu se poate lucra într-o coaliție fără să spui, fără să anunți. Am avut discuții cu înalți oficiali ai Parlamentului European și din Consiliul European. M-au sunat pentru că au auzit punctul nostru de vedere, faptul că nu îl susținem. Au încercat să ne prezinte beneficiile. Noi ne-am păstrat punctul de vedere. Nu îl susținem”, a explicat Sorin Grindeanu.

