"În esență, acordul acesta aduce o piață de desfacere pentru produsele de export românești.

Exporturi de sute de milioane de euro

Sunt peste 250 de companii cu 16.000 de angajați care fac exporturi de peste 200 de milioane de euro în țările mercosur. Deci, trebuie să privim, în primul rând, oportunitatea și apoi să ne uităm la riscuri.

Riscurile da, vin din zona sectorului agroalimentar. Acolo, ca adevăr, sper ca ministrul de resort, domnul Barbu, să vină cât mai repede posibil cu un set de măsuri menite să protejeze agricultura și producția alimentară din România. Pentru că, până la urmă, acesta este rolul Ministerului Agricultorii, din acest motiv îi plătim, din acest motiv le oferim salarii celor peste 10.000 de specialiști din minister, pentru a asigura protecția produselor agroalimentare românești în fața posibilor efecte negative ale Acordului Mercosur.

Din punctul meu de vedere, cred că temerile agriculturilor români sunt mult prea alarmiste. Având în vedere că în acord există niște clauze foarte clare legate de calitatea produselor care vor fi importate, de efectul pe care importurile de produse alimentare și special agricole din țările Mercosur ar putea avea în România. Mai mult decât atât, noi avem inclusiv o clauză de stoparea importurilor în cazul în care afectează puternic piața românească.

Nevoia unei schimbări de abordare

Din punctul meu de vedere, trebuie să renunțăm la politica struțului de a sta cu capul în nisip și să încercăm să vedem unde putem să exportăm mai bine în viitor. Pentru că, să nu uităm, piața nord-americană este aproape închisă, urmarea tarifelor lui Trump, iar perspectiva de a exporta grâu produse agroalimentare românești în alte zone reprezintă o oportunitate.

Trebuie să gândim pozitiv și trebuie să facem programe de susținere a exportatorilor, inclusiv prin credite fiscale, inclusiv prin măsuri de natură financiară menite să aducă acordurile Mercosur într-o oportunitate pentru România, niciun caz într-un motiv de scădere economică", a explicat Adrian Negrescu.

Ce este Mercosur

Mercosur este piaţa comună sudică - un bloc comercial sud-american înfiinţat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele ţărilor Mercosur. Împreună, ţările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populaţie totală de 270 de milioane locuitori.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre, dar nu intră automat în vigoare după semnare, ci mai trebuie parcurse şi alte etape în cadrul ambelor blocuri.