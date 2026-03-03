€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Turcia vrea negocieri. Nu sunt semne de revoltă care să ducă la schimbare, în Iran
Data actualizării: 15:36 03 Mar 2026 | Data publicării: 15:22 03 Mar 2026

Turcia vrea negocieri. Nu sunt semne de revoltă care să ducă la schimbare, în Iran
Autor: Dana Mihai

turcia-steag_75005100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, afirmă că nu există semne ale prăbușirii regimului iranian și avertizează asupra riscului extinderii războiului, în timp ce Turcia încearcă să readucă părțile la negocieri.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat marţi că, cel puţin deocamdată, nu există semne ale unei situaţii interne în Iran care să conducă la căderea regimului şi a avertizat asupra riscului extinderii războiului declanşat de Israel şi SUA, în timp ce Turcia desfăşoară contacte cu toate părţile pentru revenirea la negocieri, relatează agenţiile EFE şi Reuters.

"Nu pare să existe un nivel de proteste din care să poată rezulta o schimbare de regim", a remarcat Fidan la o întâlnire cu presa turcă, referindu-se la obiectivul urmărit de preşedintele american Donald Trump prin declanşarea atacurilor aeriene în comun cu Israelul, acela de a înlocui actuala putere de la Teheran cu una favorabilă Washingtonului.

Avertisment privind riscul extinderii războiului

Ministrul turc a avertizat totodată că "evenimentele ar putea pune în pericol atât viitorul regiunii noastre, cât şi stabilitatea globală" şi că atacurile iraniene împotriva bazelor americane din ţările arabe din regiune cresc posibilitatea escaladării.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Iranul amenință Europa, iar 30.000 de oameni fug din Liban

Şeful diplomaţiei turce a semnalat de asemenea strâmtoarea Ormuz ca punct critic, întrucât potenţiala sa închidere ar provoca creşterea semnificativă a preţurilor energiei pe plan global, situaţie care în opinia sa ar putea împinge Washingtonul să caute "un fel de rezultat" pe termen scurt.

Turcia insistă pentru reluarea negocierilor

Ministrul turc de externe a insistat că prioritatea Turciei este încetarea cât mai curând posibil a atacurilor reciproce şi redeschiderea canalelor diplomatice, asigurând că atât el, cât şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan au contacte în această direcţie.

Cât despre impactul regional al războiului declanşat prin atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, care a ripostat cu atacuri asupra Israelului şi a bazelor americane din regiune, ministrul turc a menţionat că, în afara "unor mişcări" ale grupării şiite libaneze Hezbollah, până în prezent nu s-a observat nicio mobilizare semnificativă a aliaţilor Iranului.

El s-a declarat de acord cu ideea că, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului, obiectivul SUA şi al Israelului este de asemenea schimbarea regimului de la Teheran.

În acelaşi timp, a mai remarcat ministrul turc, Iranul încearcă să "creeze costuri" pentru SUA şi aliaţii acesteia, de exemplu prin atacarea unor obiective energetice în Golf, dar a adăugat că rămâne de văzut cât timp va putea susţine Iranul această strategie şi s-a arătat sceptic că ea va da rezultatele dorite de Teheran. "Prin bombardarea acestor locuri, Iranul le spune (ţărilor de Golf) că trebuie să facă presiuni asupra SUA să oprească războiul, dar se pare că asta nu se va întâmpla", crede şeful diplomaţiei turce.

Erdogan: "Acest incendiu trebuie stins"

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat luni atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra Iranului, considerându-le o "încălcare clară" a dreptului internaţional, adăugând că Turcia împărtăşeşte durerea poporului iranian în contextul războiului care se extinde şi despre care a spus că a fost provocat de Israel.

"Nimeni nu poate gestiona povara incertitudinilor economice şi geopolitice pe care o astfel de perioadă le va provoca. De aceea acest incendiu trebuie stins, înainte să crească şi mai mult", a avertizat Erdogan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
iran
escaladare orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
România, la masa discuţiilor privind umbrela nucleară a Franţei - Surse
Publicat acum 12 minute
Doi părinți din București, arestați! Și-au obligat cei patru copii să cerșească pentru alcool, țigări și jocuri de noroc
Publicat acum 32 minute
Sorin Grindeanu, audiat ca martor la Curtea de Apel București: Cineva s-a folosit de numele meu
Publicat acum 35 minute
318 pelerini şi turişti români au fost aduşi în ţară din Israel cu zboruri speciale Tarom. Recomandările MAE
Publicat acum 37 minute
CCIR repoziționează România pe harta economică a Amercii Latine
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Clădirea în care urma să fie ales noul lider suprem al Iranului, bombardată de SUA și Israel
Publicat acum 8 ore si 27 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 4 ore si 34 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close