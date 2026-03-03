€ 5.0981
Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Cât va mai dura războiul cu Iranul? E.S. Lior Ben Dor vorbește de un „moment istoric“ pentru Israel / video
Data actualizării: 13:39 03 Mar 2026 | Data publicării: 13:39 03 Mar 2026

EXCLUSIV Cât va mai dura războiul cu Iranul? E.S. Lior Ben Dor vorbește de un „moment istoric“ pentru Israel / video
Autor: Ioan-Radu Gava

lior ben dor Foto: Agerpres

E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, a dezvăluit care este scopul țării sale în conflictul din Orientul Mijlociu și cât va mai dura acest război.

Într-un interviu exclusiv la DC News și Defense România, Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, a vorbit cu analistul politic Bogdan Chirieac despre amenințarea existențială pe care Iranul o reprezintă pentru Israel.

Război în Iran: Israelul și SUA atacă preventiv regimul, Iranul lovește 11 țări. Ce știm și ce urmează? Interviu exclusiv cu Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România

„Atacul asupra Israelului e un pretext al fostului regim de la Teheran pentru a ține toată regiunea în flăcări, pentru ca întreaga regiune să fie tot timpul în război, că despre asta este vorba“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

„Exact, Israel e un pretext pentru ei. Toată comunitatea internațională trebuie să înțeleagă faptul că e vorba de un pericol nu doar pentru Israel, ci și pentru alte țări. Noi toți știm cum Iranul sprijină Rusia, care e foarte agresivă împotriva Ucrainei, cum Iranul destabilizează situația în țări arabe precum Maroc, Sudan sau Arabia Saudită, Bahrein, unde 70% din populație e șiită. Multe țări arabe și musulmane sunt mulțumite cu ceea ce noi facem acum în Iran“, a spus ambasadorul Israelului la București.

„Din fericire, uneori, și regimul iranian face niște greșeli. Au greșit când au atacat țările arabe, iar aceste țări arabe se gândesc la intrarea în război împotriva Iranului, ceea ce ne arată că și aceste țări simt că Iranul este mai slăbit“, a mai precizat E.S. Lior Ben Dor.

CITEȘTE ȘI                  -                 Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

Cât va mai dura războiul cu Iranul. E.S. Lior Ben Dor, detalii

De asemenea, E.S. Lior Ben Dor a precizat că Israelul va lupta „atâta timp cât este nevoie“ pentru a pune capăt pentru totdeauna amenințării din partea Iranului, precizând faptul că acest război este unul „istoric“.

„Cât va mai dura acest război?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -             EXCLUSIV Lecții pentru Tokyo: Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu strategia Japoniei / video

„Nu se știe și nu cred că durata războiului este elementul cel mai important. Ce contează cel mai mult e scopul nostru, ce vrem să realizăm cu acest război, eliminarea amenințării nucleare. Dacă avem nevoie de o săptămână, atât va dura.

Dacă va dura mai mult, vom putea continua, pentru că avem capacități, avem un consens în Israel că trebuie să facem ceea ce facem și, chiar dacă trebuie să primim niște lovituri și trebuie să ne protejăm în adăposturi, că vom avea și victime în Israel, este un moment istoric, fiindcă vrem să eliminăm această amenințare asupra noastră. Nu știm cât va dura“, a spus ambasadorul Lior Ben Dor, adăugând că a auzit la știri în Israel „o sursă din forțele aeriene israeliene a spus că au nevoie cam de două săptămâni pentru a neutraliza toate țintele militare“.

„Pe de altă parte, președintele Donald Trump a vorbit de o perioadă de patru săptămâni. Nu cred că trebuie să împărtășim cu dușmanii noștri care este intenția noastră“, a mai spus E.S. Lior Ben Dor.

CITEȘTE ȘI                -               Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

lior ben dor
razboi
israel
iran
bogdan chirieac
Comentarii

