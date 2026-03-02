Implicațiile operațiunii Epic Fury. Întreaga ecuație de securitate în Orientul Mijlociu, chiar ordinea mondială, se schimbă

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu marchează unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, cu implicații care depășesc cu mult granițele regiunii. Fostul ambasador al României la Tokyo, Excelența Sa Ovidiu Dranga, avertizează că evenimentele recente pot schimba echilibrul strategic global.

„Este unul dintre cele mai tensionate weekenduri din ultimii ani, dens în evenimente și evoluții uneori spectaculoase. Este limpede că lumea, cel puțin în opinia mea, nu va mai arăta la fel după acest weekend și după aceste evenimente, cu impact nu doar regional, ci și global.



În general, putem anticipa cum începe un conflict, cum începe un război, dar este aproape imposibil să spunem cum și când se va încheia un astfel de conflict, care, în acest caz particular, cred că va dura. Nu este o chestiune de câteva zile, ci de cel puțin câteva săptămâni, în ipoteza cea mai favorabilă.



Este un război sau, mai degrabă, începutul unui proces mai amplu, probabil de redesenare a hărții strategice în Orientul Mijlociu. Știm foarte bine că, uneori, miza unui conflict se schimbă din mers. În cazul de față, cel puțin din declarațiile de până acum, obiectivul a fost schimbarea regimului de la Teheran. Iată însă că, după câteva zile, mizele pot evolua și, cine știe, una dintre ele ar putea fi, așa cum spuneam, redesenarea hărții strategice a Orientului Mijlociu și, poate, chiar stabilitatea globală. Nimeni nu poate anticipa în ce direcție va evolua acest război, acest lanț de evenimente și cum se va încheia. Implicațiile sunt multiple”, a zis Ovidiu Dranga.



„Aș adăuga o observație referitoare la o implicație care depășește cu mult granițele Orientului Mijlociu. Cred că ne aflăm deja, de ceva timp, în mijlocul unei confruntări globale. Nu aș putea fixa cu precizie momentul declanșării acestei confruntări, dar este limpede că, într-o anumită măsură, în joc este ordinea mondială. Există state care contestă această ordine și o fac prin mijloace brutale, inclusiv militare. Vedem ce se întâmplă în Ucraina, știm care este situația din Asia de Sud-Est. Aici, lucrurile au intrat deja într-o etapă de conflict deschis și este foarte complicat să evaluăm toate consecințele”, a zis Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Tokyo, într-un interviu la DC News.



Există multe opinii despre apetitul pentru risc în afirmarea unor interese și în încercarea de a remodela echilibrele regionale de putere

„Ce se va întâmpla de acum înainte este important. Am văzut la ce au condus aceste atacuri: Regimul de la Teheran a fost decapitat. Dar este foarte important să urmărim evoluțiile viitoare, ce se va întâmpla mâine, poimâine, în săptămânile care urmează. Pentru că asistăm la un proces care ar putea încerca să rezolve întreaga ecuație de securitate a Orientului Mijlociu.



Iranul este probabil doar o etapă. Însă lucrurile sunt extrem de complicate, pentru că nu există consens internațional în legătură cu modul de rezolvare a acestei ecuații și, mai ales, nu există consens privind mijloacele prin care aceasta ar trebui rezolvată. Prin urmare, este nevoie de timp pentru a vedea care vor fi liniile de acțiune ale protagoniștilor și în ce măsură reacția internațională la aceste evenimente va clarifica direcția următoare”, a mai zis Ovidiu Dranga la DC News.

