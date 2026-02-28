Cine spune adevărul despre Khamenei? Purtătorul de cuvânt de la MAE iranian spune că ayatollahul e "teafăr şi nevătămat"

El a făcut aceste remarci într-un interviu acordat ABC News Live, dând asigurări că sistemul din Iran funcţionează "deoarece sistemul nostru este foarte sofisticat, înrădăcinat în identitatea noastră şi bazat pe o revoluţie populară".

Baghaei a spus că sistemul Iranului nu se bazează exclusiv pe un singur individ, adăugând: "Totul se face în conformitate cu planurile noastre, iar forţele noastre armate îşi desfăşoară acţiunile defensive împotriva acestui act de agresiune care durează întreaga zi".

Totuşi, acelaşi purtător de cuvânt a declarat sâmbătă pentru BBC că nu poate confirma dacă liderul suprem Ali Khamenei este încă în viaţă şi nici unde se află.

Baghaei a fost întrebat de un reporter BBC dacă atacurile au dus la moartea lui Khamenei şi a altor lideri, precum şi despre locul în care se află aceştia.

"Nu pot confirma nimic", a declarat el, adăugând că ţara şi întreaga sa populaţie sunt "concentrate pe asigurarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a naţiunii", precum şi pe apărarea acesteia "împotriva agresiunilor neprovocate".

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, nu a fost văzut în viaţă pe tot parcursul zilei, deşi agenţia oficială de ştiri Tasnim, citând "o sursă informată", a relatat că el este la comanda operaţiunilor de apărare.

Nici preşedintele, Masoud Pezeshkian, nici şeful sistemului judiciar iranian, Golamhosein Mohseni Eyei, nu au fost văzuţi sâmbătă, dar presa iraniană susţine că sunt în viaţă şi nevătămaţi.

"Treizeci de bombe" au fost aruncate sâmbătă asupra complexului liderului suprem al Iranului, în timpul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, a relatat televiziunea israeliană Canalul 12, citată de AFP.

"Treizeci de bombe au fost aruncate asupra complexului. Khamenei se afla în subteran, dar probabil nu în propriul buncăr", a declarat jurnalistul vedetă Amit Segal, cunoscut ca fiind apropiat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, în cadrul emisiunii, fără a cita nicio sursă, scrie Agerpres.

Israelul a anunţat decesul lui Khamenei

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi murit. Conform presei israeliene, corpul său a fost găsit sub ruinele locuinţei sale din Teheran, bombardată în cursul zilei de sâmbătă de SUA şi Israel.

Informaţia, publicată de Jerusalem Post, vine ca urmare a spuselor unor oficiali israelieni de rang înalt. Khamenei era în fruntea Republicii Iran din 1989, după ce anterior fusese preşedinte al ţării, sub Ruhollah Khomeini, din 1981 până în 1989.

Ali Khamenei avea 86 de ani.