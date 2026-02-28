€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Data actualizării: 15:26 28 Feb 2026 | Data publicării: 15:17 28 Feb 2026

Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Autor: Ciprian Dumitrache

baza deveselu Sursa foto: Defenseromania. Baza militară de la Deveselu, în care se află Facilitatea Aegis Ashore operată de Armata SUA

Pentagonul a anunțat că operațiunea militară împotriva Iranului are numele de cod Epic Fury. Ca răspuns la loviturile SUA și ale Israelului, Iranul a lansat rachete împotriva unor baze americane din Orientul Mijlociu.

Forțele armate israeliene și americane au lansat sâmbătă dimineață atacuri coordonate asupra mai multor ținte din Iran, împingând Orientul Mijlociu într-un nou conflict militar, potrivit Defenseromania.ro.

Dar republica Islamică a investit masiv în drone și rachete balistice în ultimii ani și are la dispoziție un arsenal impresionant.

Ca răspuns la loviturile SUA, Iranul a atacat o serie de facilități militare americane din Orientul Mijlociu, ceea ce ne duce cu gândul că ar exista posibilitatea ca Teheranul să încerce să lovească și alte baze americane inclusiv cele din România, precum cea de la Mihail Kogălniceanu, dar mai ales facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, care face parte din scutul antibalistic al Europei.

Am discutat cu generalul de brigadă (r.) Mircea Mîndrescu, pe care l-am întrebat cum vede un asemenea scenariu în care iranienii ar încerca să lovească ținte americane din România.

Generalul Mîndrescu, subliniază că atacurile vizează puncte nodale ale infrastructurii americane, făcând referire la zona de responsabilitate a CENTCOM (United States Central Command), unul dintre cele mai importante comandamente teritoriale ale SUA, care gestionează operațiunile din Orientul Mijlociu.

„Asistăm, pe de o parte, la o concretizare a amenințărilor iraniene împotriva bazelor americane din regiune. Este ceea ce putem numi un război al promisiunilor, unde Teheranul încearcă să demonstreze că are atât capacitatea tehnică, cât și voința politică de a lovi interesele SUA”, explică generalul. „Esența descurajării constă în respectarea promisiunilor. Trebuie să arăți adversarului că deții capabilitatea de a lovi, atunci când interesele tale o dictează”, continuă acesta. 

VEZI ȘI: Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT

Baza de la Deveselu, o țintă pentru Iran?

Pe de altă parte, generalul Mîndrescu spune că probabilitatea unui scenariu în care iranienii ar lovi facilitățile SUA din România este foarte mică. Acesta consideră că există un prag pe care Teheranul nu dorește să-l depășească. 

Înainte de toate, trebuie spus că facilitatea antirachetă americană Aegis Ashore de la Deveselu, cunoscută mai simplu ca „scutul de la Deveselu” este parte componentă a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice (NATO BMD), iar interceptorii Standard Missile-3 (SM-3) pot distruge prin forța impactului rachete balistice similare cu rachetele iraniene.

De fapt, motivul pentru care SUA au luat decizia, acum mai bine de 15 ani, de a amplasa un sistem Aegis în România a fost tocmai amenințarea militară crescândă a Iranului.

„Nu cred că iranienii vor ataca teritoriul României. Un atac asupra unei facilități de pe sol românesc nu ar fi doar o lovitură împotriva SUA, ci ar declanșa automat Articolul 5 al Tratatului NATO. O asemenea mișcare ar schimba radical natura conflictului, atrăgând o replică colectivă a Alianței, un scenariu pe care Teheranul dorește să îl evite cu orice preț”, crede Mircea Mîndrescu.

Generalul a adăugat că Teheranul este perfect conștient de implicațiile unui asemenea gest. " Un atac asupra unei țări NATO ar însemna o escaladare majoră pe care iranienii nu și-o pot permite. Nu vor să își înrăutățească situația, care este deja complicată", a concluzionat expertul militar.

VEZI ȘI: Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

deveselu
iran
israel
statele unite ale americii
orientul mijlociu
mircea mindrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 28 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 44 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close