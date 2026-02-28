Horoscop 2-8 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Perioada 2-8 martie va fi una foarte copleșitoare din punct de vedere astrologic! Va avea parte de numeroase evenimente majore, dar și de unele minore. Săptămâna începe cu intrarea lui Marte în Pești, tranzit care va dura până pe 9 aprilie. Modul nostru de a acționa se va transforma, vom dori să luptăm pentru idealuri și vom alege pasivitatea.

Pe urmă, pe 3 martie, se va petrece a doua eclipsă din 2026. Mai exact Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară. Un eveniment menit să tranșeze unele situații când vine vorba de piața muncii, ajustările financiare, dar și modul în care abordăm relația cu sănătatea.

Pe 6 martie, Venus își începe tranzitul în semnul Berbecului și ne apropie mai mult de primăvară. Vom deveni mai cuceritori, mai energici și dornici să începem noi proiecte.

Iar, la finalul săptămânii, se va petrece conjuncția dintre Mercur retrograd-Soare, aspect care poate produce paranteze în gândire, scurtcircuit în procesele decizionale, probleme legate de tehnologie și transport.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 1 martie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.