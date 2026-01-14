€ 5.0897
Unde dai și unde crapă! Adevărul despre măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, cu Gabriel Biriș
Data actualizării: 21:04 14 Ian 2026 | Data publicării: 20:57 14 Ian 2026

EXCLUSIV Unde dai și unde crapă! Adevărul despre măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, cu Gabriel Biriș
Autor: Ioana Dinu

gabriel-biris_27213000

Avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș vine la DCNews și DCBusiness.

 

Se va discuta despre reformele Guvernului Bolojan! Va fi un scurt inventar al măsurilor fiscale de până acum și un bilanț al efectelor de tipul „unde dai și unde crapă!" Ce ni se spune și care este până la urmă realitatea? Plus ce ni se pregătește și nu ni se spune!


Va fi o analiză la sânge, joi, de la ora 12:00, în direct la „Ce se întâmplă?”, pe DCNews, DCBusiness și DCNews TV cu Gabriel Biriș, avocatul specializat în fiscalitate, într-o nouă ediție cu Răzvan Dumitrescu.

gabriel biris
ilie bolojan
guvern
