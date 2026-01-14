Se va discuta despre reformele Guvernului Bolojan! Va fi un scurt inventar al măsurilor fiscale de până acum și un bilanț al efectelor de tipul „unde dai și unde crapă!" Ce ni se spune și care este până la urmă realitatea? Plus ce ni se pregătește și nu ni se spune!



Va fi o analiză la sânge, joi, de la ora 12:00, în direct la „Ce se întâmplă?”, pe DCNews, DCBusiness și DCNews TV cu Gabriel Biriș, avocatul specializat în fiscalitate, într-o nouă ediție cu Răzvan Dumitrescu.