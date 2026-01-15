€ 5.0891
DCNews Stiri Iranul, pe un butoi cu pulbere. Cum vede Israelul situaţia?
Data actualizării: 16:51 15 Ian 2026 | Data publicării: 15:10 15 Ian 2026

Iranul, pe un butoi cu pulbere. Cum vede Israelul situaţia?
Autor: Florin Răvdan

Iranul, un butoi cu pulbere Sursa: Agerpres

Dr. Herman Berkowitz şi gen (r) Mircea Mîndrescu comentează, la DC News şi DC News TV, tensiunile din Iran. 

 

Ayatollahul Khamenei acuză SUA şi Israel de implicare în incitarea la proteste la Teheran. Cum se văd protestele din Iran de la nivelul Israelului? Ce va face SUA în tot acest context? 

Urmăriţi dezbaterea moderată de Val Vâlcu şi Bogdan Chirieac la DC News şi DC News TV joi, 15 ianuarie, de la ora 17:00. 

Emisiunea se transmite pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

x close