O delegație română, condusă de către președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o vizită oficială în Israel. Politicienii români s-au întâlnit cu președintele statului Israel, Isaac Herzog, precum și cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian.

Au avut loc întâlniri și cu Amir Ohana, preşedintele Knesset-ului, Eli Dallal, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-România, precum şi cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

În acest context, dr. Herman Berkovits, medicul şi prietenul premierului israelian Benjamin Netanyahu, i-a oferit jurnalistului Val Vâlcu, pentru DCNews, un interviu interesant, de culise, despre întâlnirile și discuțiile purtate în spatele ușilor închise.

Ce s-a întâmplat și nu ați văzut până acum aflați în direct, pe site-urile DCNews și DCNewsTV. Interviul fi difuzat astăzi, de la ora 17:00, pe cele două platforme, precum și pe Facebook și Youtube DCNews. Nu ratați culisele întâlnirii din Israel!