Horoscopul banilor 2026. Interviu cu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO

Vremurile actuale sunt foarte instabile. Mai ales din punct de vedere financiar. Știm cu toții ce s-a întâmplat în 2025, dar vrem să fim pregătiți și pentru 2026. Din punct de vedere astrologic, avem de-a face cu unele evenimente și aspecte ale planetelor transgeneraționale care se vor lăsa cu schimbări de paradigme.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a invitat-o pe Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog pentru a ne vorbi despre Horoscopul banilor 2026. Absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale, a unui Master în Managementul Sistemelor Bancare, cu o vastă experiență în domeniul bancar, asigurări și industria telecom. Nativă Gemeni, cu Ascendent în Balanță și marcaj de Fecioară. Cu alte cuvinte, o fire curioasă, pragmatică și analitică.

Conform Cătălinei Mărăcineanu, principalele teorii astrologice cu impact în zona financiară sunt următoarele: trecerea Nodurilor Lunare pe axa Leu-Vărsător(august 2026), tranzitele lui Neptun în semne de foc(Neptun intră în Berbec pe 26 ianuarie și va rămâne în acest semn până în 2039) și tranzitul lui Uranus în Gemeni(va începe în data de 26 aprilie; ultima dată s-a petrecut între 1941-1949).

În final, invitata le va oferi tuturor zodiilor câteva recomandări din punct de vedere financiar.

