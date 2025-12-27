€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscopul banilor 2026. Interviu cu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Data actualizării: 09:00 27 Dec 2025 | Data publicării: 08:44 27 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscopul banilor 2026. Interviu cu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Catalina Maracineanu Astrolog Cătălina Mărăcineanu
 

În 2026, se vor petrece numeroase evenimente astrologice cu impact pe plan financiar.

Vremurile actuale sunt foarte instabile. Mai ales din punct de vedere financiar. Știm cu toții ce s-a întâmplat în 2025, dar vrem să fim pregătiți și pentru 2026. Din punct de vedere astrologic, avem de-a face cu unele evenimente și aspecte ale planetelor transgeneraționale care se vor lăsa cu schimbări de paradigme.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a invitat-o pe Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog pentru a ne vorbi despre Horoscopul banilor 2026. Absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale, a unui Master în Managementul Sistemelor Bancare, cu o vastă experiență în domeniul bancar, asigurări și industria telecom. Nativă Gemeni, cu Ascendent în Balanță și marcaj de Fecioară. Cu alte cuvinte, o fire curioasă, pragmatică și analitică.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil

Conform Cătălinei Mărăcineanu, principalele teorii astrologice cu impact în zona financiară sunt următoarele: trecerea Nodurilor Lunare pe axa Leu-Vărsător(august 2026), tranzitele lui Neptun în semne de foc(Neptun intră în Berbec pe 26 ianuarie și va rămâne în acest semn până în 2039) și tranzitul lui Uranus în Gemeni(va începe în data de 26 aprilie; ultima dată s-a petrecut între 1941-1949). 

În final, invitata le va oferi tuturor zodiilor câteva recomandări din punct de vedere financiar. 

Emisiunea va fi transmisă sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 20.00, pe DCNews, Facebook și Youtube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 2026
horoscopul banilor
astrolog catalina maracineanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Plasticul ne schimbă hormonal. Mit demontat de un chimist. Cât de nociv este, cu adevărat, plasticul
Publicat acum 28 minute
Armistiţiu imediat între Thailanda şi Cambodgia
Publicat acum 41 minute
Horoscopul banilor 2026. Interviu cu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani
Publicat acum 52 minute
Degivrant pentru parbriz făcut acasă din 2 ingrediente banale. Trucul care dezgheață geamul instant
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 11 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 16 ore si 15 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close