DCNews Stiri DC EDU: Educația în căutarea unui Ministru, invitat Prof. Univ. Dr. Radu Gologan
Data publicării: 16:26 12 Ian 2026

EXCLUSIV DC EDU: Educația în căutarea unui Ministru, invitat Prof. Univ. Dr. Radu Gologan
Autor: Dana Mihai

dc edu Prof. Univ. Dr. Radu Gologan

Profesorul Sorin Ivan îl are invitat, luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, la DC EDU, pe Prof. Univ. Dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România.

 

Cei doi vor avea o discuție deschisă despre starea educației din România, problemele reale ale școlii și șansele unei reforme autentice.

Teme de discuție:

  • Educația, între lipsa unei direcții clare și nevoia de leadership

  • Învățământul românesc, în impas: ce nu mai funcționează

  • De la performanță și olimpici la analfabetism funcțional

  • Scăderea calității educației și ce soluții mai există

  • Profesorii, între sacrificii și nevoia de respect și stabilitate

  • Matematica în școală: metode rigide vs abordări moderne

  • Cum poate deveni matematica mai atractivă pentru elevi

  • Evaluarea Națională și Bacalaureatul: ce verifică, de fapt

  • Noua programă de matematică, explicată pe înțelesul tuturor

  • Ce este urgent și ce nu mai poate fi amânat în educație

  • Viitorul școlii românești: mai avem timp pentru schimbare?

Vă invităm să urmăriți pe canalul de YouTube DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dcedu
sorin ivan
ministrul invatamantului
Prof. Univ. Dr. Radu Gologan
