Profesorul Sorin Ivan îl are invitat, luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, la DC EDU, pe Prof. Univ. Dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România.
Cei doi vor avea o discuție deschisă despre starea educației din România, problemele reale ale școlii și șansele unei reforme autentice.
Educația, între lipsa unei direcții clare și nevoia de leadership
Învățământul românesc, în impas: ce nu mai funcționează
De la performanță și olimpici la analfabetism funcțional
Scăderea calității educației și ce soluții mai există
Profesorii, între sacrificii și nevoia de respect și stabilitate
Matematica în școală: metode rigide vs abordări moderne
Cum poate deveni matematica mai atractivă pentru elevi
Evaluarea Națională și Bacalaureatul: ce verifică, de fapt
Noua programă de matematică, explicată pe înțelesul tuturor
Ce este urgent și ce nu mai poate fi amânat în educație
Viitorul școlii românești: mai avem timp pentru schimbare?
