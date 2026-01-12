Cei doi vor avea o discuție deschisă despre starea educației din România, problemele reale ale școlii și șansele unei reforme autentice.

Educația, între lipsa unei direcții clare și nevoia de leadership

Învățământul românesc, în impas: ce nu mai funcționează

De la performanță și olimpici la analfabetism funcțional

Scăderea calității educației și ce soluții mai există

Profesorii, între sacrificii și nevoia de respect și stabilitate

Matematica în școală: metode rigide vs abordări moderne

Cum poate deveni matematica mai atractivă pentru elevi

Evaluarea Națională și Bacalaureatul: ce verifică, de fapt

Noua programă de matematică, explicată pe înțelesul tuturor

Ce este urgent și ce nu mai poate fi amânat în educație