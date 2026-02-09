€ 5.0934
CONFERINȚA "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?
Data actualizării: 17:38 09 Feb 2026 | Data publicării: 16:46 09 Feb 2026

EXCLUSIV CONFERINȚA "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?
Autor: Anca Murgoci

Vizual Conferinta Quo Vadis 2026_0 CONFERINȚA "Quo Vadis 2026 !" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilienta: cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?

Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DCSport, DCNewsTV și RadioDCNews, vor organiza în data de 10 FEBRUARIE 2026, la Hotel Sheraton, București (în sistem hibrid), începând cu ora 10:00, Conferința "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și DCBusiness, pe paginile de Facebook și canalele YouTube ale acestora, dar și pe pagina oficială de facebook a ISF începând cu ora 10:00.

Agenda

09.30-10:00 Welcome coffee

10:00-12:00 Conferința

Context


Într-un peisaj global marcat de incertitudine, volatilitate și riscuri suprapuse — economice, climatice, geopolitice, tehnologice și sociale — România se află într-un moment de inflexiune. Capacitatea de a anticipa, preveni și gestiona aceste riscuri devine esențială pentru stabilitatea economică, coeziunea socială și securitatea națională. Deficitul de protecție, înțeles ca diferența dintre riscurile reale și nivelul de acoperire prin mecanisme publice și private, reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale societății contemporane.

Conferința „Quo Vadis 2026!” – Ediția a VIII-a, cu tema „O Românie rezilientă: cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?”, își propune să creeze un cadru de dialog aplicat între decidenți publici, lideri din mediul de afaceri, experți în risc, finanțe, asigurări, securitate și sustenabilitate. Evenimentul va explora soluții concrete pentru consolidarea rezilienței României, de la politici publice și instrumente financiare inovatoare, până la parteneriate public–private și creșterea nivelului de educație și conștientizare a riscurilor.

Ediția din 2026 a conferinței Quo Vadis continuă tradiția de a aduce în prim-plan teme strategice de interes național și regional, oferind o platformă relevantă de reflecție, schimb de idei și bune practici, cu obiectivul clar de a transforma provocările actuale în oportunități pentru o dezvoltare durabilă și o societate mai bine protejată.

SUBIECTE DE DEZBATERE:


Ce tipuri de riscuri sunt insuficient acoperite (catastrofale, economice, sociale, cibernetice)?


Diferența dintre percepția riscului și realitatea expunerii


Lecții învățate din crize recente (pandemii, dezastre naturale, instabilitate geopolitică)


Cum se construiește reziliența la nivel de stat, economie și comunitate?


Rolul politicilor publice în reducerea riscurilor sistemice


Coordonarea între instituții în gestionarea crizelor multiple


Ce modele funcționează în alte state și pot fi replicate în România?


Rolul sectorului financiar și al asigurărilor în protecția economiei


Cum pot fi atrase investiții private în infrastructura de protecție?
 

Listă invitați


Moderator: Val VÎLCU – DC Media Group

DESCHIDERE CONFERINȚĂ: Prof.univ.dr. Daniel ARMEANU, Vicepreședinte al sectorului Pensiilor Private ASF 

Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților


Dr. Stela FIRU, Secretar de stat Ministerul Sănătății


Dr. Raed ARAFAT, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și Șef al

Departamentului pentru Situații de Urgență


Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaților


Prof. univ. dr. Cătălina POIANĂ, Președinte Colegiul Medicilor din România


Bogdan CRISTESCU, Director General Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării


Alexandru CIUNCAN, Președinte și Director general UNSAR 


Nicoleta RADU, Director general PAID România


Adrian MARIN, CEO Generali Asigurări


Cătălin VASILE, Chief Sales Officer NN Asigurări S.A


Dorel DUȚĂ, Președinte UNSICAR


Viorel VASILE, Președinte PRBAR


ÎNCHIDERE CONFERINȚĂ: Valentin IONESCU, Președinte CD ISF

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

finante
dcnews
conferinta
quo vadis
pandemie
economie
riscuri
