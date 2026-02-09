Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și DCBusiness, pe paginile de Facebook și canalele YouTube ale acestora, dar și pe pagina oficială de facebook a ISF începând cu ora 10:00.

Agenda

09.30-10:00 Welcome coffee

10:00-12:00 Conferința

Context



Într-un peisaj global marcat de incertitudine, volatilitate și riscuri suprapuse — economice, climatice, geopolitice, tehnologice și sociale — România se află într-un moment de inflexiune. Capacitatea de a anticipa, preveni și gestiona aceste riscuri devine esențială pentru stabilitatea economică, coeziunea socială și securitatea națională. Deficitul de protecție, înțeles ca diferența dintre riscurile reale și nivelul de acoperire prin mecanisme publice și private, reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale societății contemporane.

Conferința „Quo Vadis 2026!” – Ediția a VIII-a, cu tema „O Românie rezilientă: cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?”, își propune să creeze un cadru de dialog aplicat între decidenți publici, lideri din mediul de afaceri, experți în risc, finanțe, asigurări, securitate și sustenabilitate. Evenimentul va explora soluții concrete pentru consolidarea rezilienței României, de la politici publice și instrumente financiare inovatoare, până la parteneriate public–private și creșterea nivelului de educație și conștientizare a riscurilor.

Ediția din 2026 a conferinței Quo Vadis continuă tradiția de a aduce în prim-plan teme strategice de interes național și regional, oferind o platformă relevantă de reflecție, schimb de idei și bune practici, cu obiectivul clar de a transforma provocările actuale în oportunități pentru o dezvoltare durabilă și o societate mai bine protejată.

SUBIECTE DE DEZBATERE:



Ce tipuri de riscuri sunt insuficient acoperite (catastrofale, economice, sociale, cibernetice)?



Diferența dintre percepția riscului și realitatea expunerii



Lecții învățate din crize recente (pandemii, dezastre naturale, instabilitate geopolitică)



Cum se construiește reziliența la nivel de stat, economie și comunitate?



Rolul politicilor publice în reducerea riscurilor sistemice



Coordonarea între instituții în gestionarea crizelor multiple



Ce modele funcționează în alte state și pot fi replicate în România?



Rolul sectorului financiar și al asigurărilor în protecția economiei



Cum pot fi atrase investiții private în infrastructura de protecție?



Listă invitați



Moderator: Val VÎLCU – DC Media Group

DESCHIDERE CONFERINȚĂ: Prof.univ.dr. Daniel ARMEANU, Vicepreședinte al sectorului Pensiilor Private ASF

Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților



Dr. Stela FIRU, Secretar de stat Ministerul Sănătății



Dr. Raed ARAFAT, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și Șef al

Departamentului pentru Situații de Urgență



Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaților



Prof. univ. dr. Cătălina POIANĂ, Președinte Colegiul Medicilor din România



Bogdan CRISTESCU, Director General Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării



Alexandru CIUNCAN, Președinte și Director general UNSAR



Nicoleta RADU, Director general PAID România



Adrian MARIN, CEO Generali Asigurări



Cătălin VASILE, Chief Sales Officer NN Asigurări S.A



Dorel DUȚĂ, Președinte UNSICAR



Viorel VASILE, Președinte PRBAR



ÎNCHIDERE CONFERINȚĂ: Valentin IONESCU, Președinte CD ISF