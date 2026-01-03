Horoscop 5-11 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Săptămăna începe cu o triplă conjuncție Soare-Venus-Marte în Capricorn, genul de aspect care ne va ajuta să luăm în serios vremurile în care trăim. Adică ne va trezi la realitate pe mulți dintre noi. Și dacă punem la socoteală că și Mercur se află în același semn, este clar că astrele ne oferă ocazia de a ne face planuri, de a ne pune rezoluții sau de a seta noi intenții pentru 2026.

CITEȘTE ȘI Conjuncția care rescrie istoria: Ce urmează din 20 februarie 2026

La finalul sâptămânii, triou-ul Soare-Venus-Marte va face o opoziție cu Jupiter din Rac. Ceea ce înseamnă că ne vom da seama pe cine ne putem baza și pe cine nu.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 4 ianuarie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

