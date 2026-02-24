După o perioadă destul de încărcată din punct de vedere astrologic, iată că mai vine un eveniment! Chiar popular! Este vorba de retrogradare a lui Mercur, chiar prima din 2026. Aceasta va începe joi, 26 februarie, în semnul Peștilor și se va finaliza pe 20 martie. Însă, atenție! Efectele vor dura până pe 15 aprilie.

În astrologie, Mercur reprezintă rațiunea, tehnologia, comerțul, comunicarea, transportul. Semnul Peștilor este cel al inspirației, intuiției, haosului, artisticului și al dizolvării.

Citește și Când este Mercur retrograd în 2026 și cum vor fi influențate zodiile

În perioadele cu Mercur retrograd, toate domeniile reprezentate de acesta au parte de (re)actualizări. Vom fi nevoiți să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Despre această perioadă, situațiile pe care le vom întâlni și cele mai influențate zodii, ne va aduce explicații complete astrologul Daniela Simulescu, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată marți, 24 februarie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.