€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Mercur retrograd în Pești, 26 februarie - 20 martie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Data publicării: 12:32 24 Feb 2026

EXCLUSIV Mercur retrograd în Pești, 26 februarie - 20 martie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

meditatie Sursă foto: Freepik AI

Pe 26 februarie, începe prima retrogradare a lui Mercur din 2026.

După o perioadă destul de încărcată din punct de vedere astrologic, iată că mai vine un eveniment! Chiar popular! Este vorba de retrogradare a lui Mercur, chiar prima din 2026. Aceasta va începe joi, 26 februarie, în semnul Peștilor și se va finaliza pe 20 martie. Însă, atenție! Efectele vor dura până pe 15 aprilie.

În astrologie, Mercur reprezintă rațiunea, tehnologia, comerțul, comunicarea, transportul. Semnul Peștilor este cel al inspirației, intuiției, haosului, artisticului și al dizolvării.

Citește și Când este Mercur retrograd în 2026 și cum vor fi influențate zodiile

În perioadele cu Mercur retrograd, toate domeniile reprezentate de acesta au parte de (re)actualizări. Vom fi nevoiți să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Despre această perioadă, situațiile pe care le vom întâlni și cele mai influențate zodii, ne va aduce explicații complete astrologul Daniela Simulescu, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată marți, 24 februarie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mercur retrograd
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Publicat acum 22 minute
Relația și banii: Cum ne gestionăm finanțele în cuplu? Avocata Ana Maria Udriște: Iubirea se termină exact când începe tranzacția
Publicat acum 37 minute
Rusia deschide o anchetă împotriva fondatorului Telegram. De ce e acuzat Pavel Durov
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Tranziția către sezonul cald: cum îți protejezi ochii de lumina schimbătoare a primăverii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 48 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 31 minute
Delapidare de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației sesizează DNA
Publicat acum 5 ore si 55 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close