Taxele și impozitele locale, modificate. Anunțul lui Kelemen Hunor
Data actualizării: 13:31 24 Feb 2026 | Data publicării: 13:23 24 Feb 2026

Taxele și impozitele locale, modificate. Anunțul lui Kelemen Hunor
Autor: Doinița Manic

imagine cu bani, lei romanesti Anunțul despre revizuirea taxelor locale a fost făcut de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

 Taxele și impozitele locale vor fi modificate, anunță preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că la următoarea şedinţă a Guvernului va fi adoptată o Ordonanţă de urgenţă prin care taxele locale vor fi revizuite pentru toţi cetăţenii, transmite Agerpres. El a spus că propunerea îi aparţine şi că a reuşit, în şedinţa de luni, să convingă Coaliţia şi pe premierul Ilie Bolojan.

VEZI ȘI: Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!

"Am ascultat oamenii, am înţeles care este nemulţumirea oamenilor şi vineri la şedinţa de guvern se va adopta o Ordonanţă de urgenţă prin care taxele locale vor fi revizuite pentru fiecare cetăţean, nu numai pentru cei din secuime. Într-adevăr, primul semnal a venit de acolo. Suprataxarea în cazul maşinilor, sigur că trebuie rezolvată, va fi rezolvată. În cazul clădirilor, era o nemulţumire, mai ales pentru acei oameni care trăiesc în clădiri construite în anii 60-70, clădiri mai vechi de 50 de ani, dar impozitul este la fel ca şi în cazul clădirilor care au fost construite în ultima perioadă. Se va rezolva. Deci pentru clădirile care au peste 50 de ani va fi un discount de 15% din impozit şi pentru clădirile vechi de 100 de ani un discount de 25%. Şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi iarăşi vor fi nişte reduceri de taxe extrem de importante. Deci asta am făcut. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu şi după aceea pe toată coaliţia. Şi ieri am ajuns la această înţelegere", a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Nu poţi să ceri cadou din partea cetăţenilor când tu, statul român, nu oferi aproape nimic

Kelemen Hunor a criticat şi unele calcule fiscale.

"Au fost şi calcule eronate din punctul meu de vedere, fiindcă la maşinile hibrid nu trebuia să sară foarte, foarte mult, fiindcă noi pe de o parte spunem că trebuie să reducem, se poate în zona de poluare, pe partea cealaltă taxez pe cei care merg în această direcţie. Şi mai e ceva: au fost foarte, foarte multe scutiri în anii trecuţi şi aceste scutiri când au fost scoase, mai ales în cazul persoanelor cu dizabilităţi şi în cazul clădirilor vechi, sigur că taxa a fost mai mare. De aceea, această reducere, din ceea ce pot să vă spun în acest moment, este un semnal important că acest guvern, şi coaliţia în primul rând, că această decizie a fost în coaliţie şi guvernul va aplica, a primit semnalul din societate. (...) Nu poţi să ceri cadou din partea cetăţenilor când tu, statul român, nu oferi aproape nimic, nu oferi servicii bune şi ai îndatorat bugetul statului. Acum, indiferent cine a fost în guvern în 2024 sau în 2023, după rotativă. Deci, în politică, trebuie să simţi unde este limita suportabilităţii", a adăugat liderul UDMR.

Reduceri de 25% şi 15% la impozitele pe clădirile vechi

Coaliţia de guvernare a decis luni adoptarea în şedinţa de Guvern a reformei administraţiei centrale şi locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor. Una dintre măsuri vizează o cotă de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 şi de peste 50 de ani.

VEZI ȘI: Schimbări importante la impozitul pe clădiri în 2026. Cine pierde scutirea în Sectorul 4

Astfel, Coaliţia a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:

* Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani - va fi de 25%;

* Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani - va fi de 15%.

Reduceri pentru pentru persoanele cu handicap

De asemenea, Coaliţia a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat.

"Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice. Totodată, Ministerul Finanţelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja", se mai spune în comunicat. 

crestere taxe si impozite
kelem hunor
coalitia de guvernare
x close