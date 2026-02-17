Premierul Bolojan acuză direct PSD. ”Eu nu voi fi un populist. Nu fug de responsabilitate”

”Continuarea programului Anghel Saligny era una dintre cerințele repetate ale partenerilor de guvernare de la PSD...” a spus, într-un moment al discuției, jurnalistul TVR, în contextul prezenței premierului Ilie Bolojan în platou.

Ilie Bolojan critică deschis PSD. ”Nu voi fi un populist”

Prim-ministrul l-a întrerupt și l-a corectat: ”Continuarea programului Anghel Saligny și a celui de investiții este susținută de toate partidele... Dar v-am spus, așa cum constatăm în spațiul public, temele care sună bine sunt preluate, iar cele care sună prost sunt lăsate în seama altora. Eu nu voi fugi niciodată de responsabilitate, nici nu voi fi un populist care, într-o ședință de coaliție să discut anumite lucruri într-o variantă normală, ca apoi, în spațiul public, lucrurile să fie puse în cu totul alte date care nu corespund discuțiilor din interior. Este o realitate pe care nu o putem nega”.

Apel la responsabilitate în coaliția de guvernare

”Că ne place, că nu ne place, problemele nu dispar dacă se schimbă o persoană cu alta. Dacă ar fi soluții deosebite, cei care le au să vină să le prezinte. Dar nu vin pentru că nu e atât de simplu să ieși din astfel de situații. Orice semnal care se dă de instabilitate nu face decât să dea semnale de lipsă de predictibilitate fiscală pentru anii următori. Orice astfel de semnal nu face decât să crească dobânzile pentru România” subliniat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că un anumit calcul al unora care consideră că ”distanțările și fuga de responsabilitate vor aduce voturi cred că nu se bazează pe realitate. Cred că românii, știind că suntem la guvernare, așteaptă de la noi responsabilitate”.