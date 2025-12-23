€ 5.0908
Asistența medicală stomatologică, uitată în Ordonanța Trenuleț. Accesul la servicii, grav afectat
Data publicării: 18:33 23 Dec 2025

Asistența medicală stomatologică, uitată în Ordonanța Trenuleț. Accesul la servicii, grav afectat
Autor: Roxana Neagu

stomatolog cabinet stomatologic Stomatologie. Foto: Pixabay, de ExplorerBob
 

Se pare că asistența medicală stomatologică a fost uitată în Ordonanța Trenuleț.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită modificarea proiectului de OUG privind Codul fiscal pentru includerea explicită a finanțării asistenței medicale stomatologice în perioada 2027-2028. 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a analizat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat de Ministerul Finanțelor în data de 22 decembrie 2025, în cadrul procedurii de transparență decizională, precum și nota de fundamentare care însoțește acest act normativ.

Asistența medicală stomatologică NU apare în Ordonanța Trenuleț

”În urma evaluării documentelor, CMSR a constatat că asistența medicală stomatologică nu este menționată explicit în cadrul prevederilor referitoare la finanțarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru anii 2027-2028, deși aceasta reprezintă parte integrantă a structurii de asistență medicală ambulatorie finanțată prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS)”, arată un comunicat de presă al CMSR.   

Suma pentru medicul specialist stomatolog se menține la nivelul anului 2025

”Totodată, în data de 23 decembrie 2025, CMSR a purtat o discuție cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, în cadrul căreia Colegiul a primit asigurări că pentru anul 2026 finanțarea serviciilor de asistență medicală stomatologică nu va fi modificată. Prin urmare, suma orientativă/medic specialist în asistența medicală stomatologică se va menține, în anul 2026, la nivelul valabil în trimestrul IV al anului 2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Avertisment pentru 2027: serviciile stomatologice decontate, grav afectate

În lipsa includerii explicite a finanțării serviciilor stomatologice prin FNUASS începând cu anul 2027, accesul populației la servicii stomatologice decontate ar fi grav afectat, cu riscul eliminării acestora din sistemul public de asigurări de sănătate. Consecințele cele mai grave s-ar răsfrânge asupra copiilor, categorie care beneficiază în prezent de gratuitate de 100% pentru serviciile stomatologice de bază. O astfel de situație ar conduce la reducerea drastică a serviciilor preventive și curative de bază, la creșterea plăților directe suportate de pacienți și la accentuarea inechităților în accesul pacienților la îngrijiri de sănătate orală” continuă sursa citată. 

