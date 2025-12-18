€ 5.0923
Radu Miruță demisionează de la Economie și preia Ministerul Apărării. Irineu Darău, în cărți pentru a-l înlocui
Data actualizării: 09:57 18 Dec 2025 | Data publicării: 09:39 18 Dec 2025

Radu Miruță demisionează de la Economie și preia Ministerul Apărării. Irineu Darău, în cărți pentru a-l înlocui
Autor: Iulia Horovei

darau miruta Propunerile USR pentru Ministerele Economiei și Apărării. Senatorul Irineu Darău (stânga), ministrul Radu Miruță (dreapta). Colaj DCNews/ Sursa foto: Agerpres
 

Radu Miruță, actual ministru al Economiei și interimar la Apărare, va prelua pe deplin funcția de ministru al MApN, potrivit unui comunicat USR. Ministerul Economiei ar urma să fie condus de senatorul Irineu-Darău.

Comitetul Politic al USR se reunește vineri, 19 decembrie, de la ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru ministerele Apărării şi Economiei.

Radu Miruță, actual ministru al Economiei și interimar la Apărare, va prelua oficial portofoliul Apărării, urmând ca senatorul Irineu Darău să-i succeadă la Ministerul Economiei, reiese dintr-un comunicat transmis, joi, de USR.

Radu Miruță, propunerea USR pentru MApN

„Propunerea lui Radu Miruţă pentru Ministerul Apărării este una firească, având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar şi în contextul implicării sale directe şi consistente în implementarea Programului SAFE în România, program de înzestrare a Armatei, cu interacţiune între Ministerul Apărării şi industria naţională de apărare de la Ministerul Economiei”, transmite sursa citată.

Radu Miruţă s-a declarat onorat de această nominalizare, menţionând că, în calitate de vicepremier, se va asigura că proiectele pe care le-a început la Ministerul Economiei îşi urmează foaia de parcurs.

„În cele şase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituţie pe direcţia corectă, că pot elimina nedreptăţi şi că ştiu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menţine această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În acelaşi timp, consider esenţial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacităţile industriale şi să modernizăm producţia, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate”, a precizat el.

Senatorul Irineu-Darău, propus la Ministerul Economiei

Irineu Darău, propus pentru funcţia de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, are o experienţă profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaţionale, lucrând pentru companii şi proiecte „complexe” din domeniile industrial, financiar şi tehnologic. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte şi echipe, precum şi colaborarea cu clienţi internaţionali de anvergură. Din 2020, este senator de Braşov, se mai arată în comunicat.

„Sunt onorat şi responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister şi de a căuta soluţii raţionale şi constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruţă, voi căuta proactiv soluţii pentru industria românească şi voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experienţa mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susţine digitalizarea accelerată a serviciilor publice esenţiale şi un parteneriat deschis cu cei mai buni experţi români”, a declarat Irineu Darău, scrie Agerpres.

Radu Miruță a fost numit ministru interimar al MApN după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcție, ca urmare a scandalului privind studiile sale.

