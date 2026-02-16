€ 5.0953
Guvernul pregătește schimbări majore pentru pensii. Ministrul Muncii, anunț așteptat de milioane de pensionari
Data publicării: 20:21 16 Feb 2026

Guvernul pregătește schimbări majore pentru pensii. Ministrul Muncii, anunț așteptat de milioane de pensionari
Autor: Tiberiu Vasile

Guvernul pregătește schimbări majore pentru pensii. Ministrul Muncii, anunț așteptat de milioane de pensionari Portofel cu bani. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Ministrul Muncii a anunțat că 2027 va fi un an decisiv pentru pensii. Indexarea nu mai poate fi amânată, iar modificările fiscale ar putea aduce bani în plus în buzunarele pensionarilor.

Într-o intervenție televizată, Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că anul 2027 va fi unul bun pentru veniturile pensionarilor. Potrivit oficialului, indexarea pensiilor nu mai poate fi întârziată, în contextul scăderii puterii de cumpărare.

„În 2027 pensiile trebuie indexate. Nu se mai poate amâna acest lucru, pentru că puterea de cumpărare a pensionarilor este deja afectată. A tuturor românilor, de fapt, dar cel mai mult ne îngrijorează cei cu venituri reduse, iar cea mai mare parte dintre pensionari sunt în această categorie”, a declarat Florin Manole, la România TV.

Schimbare fiscală importantă

Oficialul a atras atenția și asupra unei modificări fiscale majore care va intra în vigoare tot la începutul anului viitor.

„Tot atunci, la 3 ianuarie 2027, este și momentul în care expiră termenul privind impozitarea pensiilor. Și acesta este un lucru important, pentru că înseamnă mai mulți bani în buzunarele unora dintre pensionarii din această țară, mă refer la cei cu pensia peste 3.000 de lei”, a explicat ministrul.

Această schimbare ar putea fi resimțită direct de cei care au pensii mai mari, însă impactul total depinde de deciziile finale ale Guvernului.

Majorările pot depăși 10%? Răspunsul oficialului

Întrebat despre posibilitatea unei creșteri a pensiilor de peste 10%, în funcție de inflație, ministrul a explicat că discuțiile nu sunt încă finalizate.

„Discuția aceasta încă nu a avut loc. Suntem încă în etapa în care ne luptăm pentru pachetul de solidaritate, în care să dăm un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari în cursul acestui an, 2026”, a precizat Florin Manole.

Potrivit oficialului, negocierile privind procentul exact al majorării vor fi realizate spre finalul acestui an, odată cu discuțiile bugetare.

„Această discuție va trebui să aibă loc însă mai spre finalul acestui an, atunci când vor începe discuțiile despre buget”, a adăugat ministrul.

Totul depinde de evoluția economică

Florin Manole a subliniat că nivelul majorării pensiilor în 2027 va fi strâns legat de performanța economiei în 2026 și de implementarea măsurilor sociale planificate.

„Este important ce se va întâmpla și anul acesta pentru perspectivele anului viitor. Dacă anul acesta pachetul de solidaritate va fi adoptat și vom reuși să impulsionăm puțin și consumul și să sprijinim creșterea puterii de cumpărare a acestor 2,8 milioane de pensionari mai nevoiași, dacă reușim să intrăm cu pachetul de relansare economică pe care l-am propus noi, cei dinspre PSD, atunci sper că vom avea un an economic un pic mai bun, care să ne permită mai mult în 2027”, a declarat ministrul.

