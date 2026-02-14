€ 5.0943
Stiri

Record de turişti români în Bulgaria
Data publicării: 20:05 14 Feb 2026

Record de turişti români în Bulgaria
Autor: Mihai Ciobanu

all-inclusive-bulgaria-2024_33468700

Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.

Numărul înnoptărilor turiştilor români în facilităţile de cazare bulgare a ajuns la aproape un milion în 2025, un avans de 8,5% comparativ cu 2024. Este cel mai mare număr de turişti din România înregistrat vreodată şi indică o creştere remarcabilă, de 51,2% faţă de nivelul din 2019, înaintea pandemiei.

Citiţi şi: IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking

Ministrul Turismului în exerciţiu Miroslav Borsos a subliniat că aceste rezultate sunt dovada eforturilor concentrate ale Ministerului de a poziţiona Bulgaria ca destinaţie preferată printr-un marketing strategic şi parteneriate internaţional solide. El a declarat că vizitatorii din România sunt atraşi de varietatea, calitatea şi experienţele autentice din Bulgaria, dând asigurări că vor fi luate măsuri în vederea îmbunătăţirii în continuare a ofertei turistice.

În linie cu aceste obiective, Bulgaria îţi prezintă potenţialul turistic la ediţia din februarie a Târgului de Turism al României (TTR). Standul ţării, realizat cu un nou concept vizual, subliniază amestecul de tradiţie şi modernitate. Vizitatorii pot explora diversitatea ofertelor Bulgariei, de la turismul cultural şi urban la cel din sezonul estival şi de iarnă, experienţele ecologice, demonstrând că Bulgaria este o destinaţie turistică pe tot parcursul anului.

O atenţie specială este acordată moştenirii culturale, inclusiv meşteşugurile. Cimpoiul bulgăresc şi tradiţia interpretării la cimpoi au fost incluse oficial pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Borsos a subliniat că designul inovativ al standului naţional reflectă direcţia turismului bulgar: o combinaţie de tendinţe moderne, tradiţii şi identitate naţională. 

bulgaria
turism
