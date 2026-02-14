Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Marco Rubio, anunțurile zilei privind relația SUA - Europa / video

Update:

Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la reinstaurarea ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineaţă secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmit AFP, Reuters și Agerpres.

Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supravieţui, a spus Rubio în discursul său, adăugând că SUA vor fi mereu un copil al Europei.

El a subliniat că SUA nu încearcă să divizeze, ci să revitalizeze alianţa transatlantică. Potrivit secretarului de stat american, Washingtonul nu doreşte ca aliaţii lui să fie slabi, ci ca aceştia să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu pună la încercare SUA.

Acţionând împreună cu Europa vom reinstaura o politică externă sănătoasă, a promis Marco Rubio.

Pe de altă parte, demnitarul american a declarat că SUA nu ştiu dacă Rusia vrea cu adevărat să pună capăt războiului din Ucraina. El a dat asigurări că ţara sa va face totul pentru a contribui la încheierea conflictului izbucnit în urmă cu aproape patru ani.

În aceeaşi intervenţie, Rubio a denunţat Naţiunile Unite, care în opinia sa nu joacă niciun rol pentru a soluţiona conflictele existente în lume.

Subiectele dezbătute la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care se va încheia duminică, includ schimbarea ordinii globale, criza din relaţiile transatlantice, războiul din Ucraina şi dosarul iranian.

Update:

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, a susținut un discurs la Conferința de Securitate de la Munchen. Redăm mai jos cele mai importante declarații ale acestuia.

„Credem că Europa trebuie să fie puternică și să supraviețuiască“, a spus Marco Rubio.

„Alianța dintre SUA și Europa nu trebuie să se concentreze doar pe zona militară, ci să treacă de noi frontiere și să ne permită să construim un nou secol occidental. Europa și Statele Unite trebuie să meargă înainte împreună“, a spus secretarul de stat.

„Cele două războaie mondiale au demonstrat că destul nostru este legat. Soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru a noi“, a mai precizat Marco Rubio.

„Vrem aliați care se pot apăra, care să fie mândri de faptul că aparținem aceleiași mari civilizații. Noi, în SUA, nu vrem să fim cei care îngrijim această stare de declin a Occidentului. Vrem ca Alianța noastră să meargă cu mândrie în viitor. Noi, americanii, rămânem un copil al Europei. Destinul nostru împreună ne așteaptă“, a continuat Marco Rubio.

Știrea inițială:

Secretarul de stat american Marco Rubio va rosti sâmbătă un discurs extrem de aşteptat în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, aliaţii europeni ai SUA urmărind eventuale semnale referitoare la poziţia viitoare a Washingtonului faţă de Europa, notează DPA și Agerpres.

Întrebarea esenţială este dacă Rubio, a cărui intervenţie este prevăzută să înceapă la ora locală 09:00 (08:00 GMT), va continua pe tonul agresiv arătat de JD Vance în discursul de anul trecut din cadrul evenimentului găzduit de capitala bavareză, când vicepreşedintele SUA i-a acuzat pe europeni că au trădat democraţia şi că sunt vinovaţi pentru afluxul de imigranţi.

Guvernele europene încearcă să obţină un angajament ferm din partea Washingtonului faţă de NATO, în special cu privire la continuarea prezenţei trupelor SUA şi la persistenţa umbrelei nucleare americane.

Ian Bremmer, preşedintele grupului de reflecţie Eurasia Group, a spus că se aşteaptă ca discursul lui Marco Rubio să fie dur, dar în general constructiv în comparaţie cu cel din 2025 al lui JD Vance.

Diferenţa pe care o veţi vedea este aceea că Rubio nu îi va jigni gratuit pe europeni, a explicat Bremmer.

Subiectele dezbătute la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care se va încheia duminică, includ schimbarea ordinii globale, criza din relaţiile transatlantice, războiul din Ucraina şi dosarul iranian.