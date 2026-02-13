€ 5.0943
Stiri

Povestea dramatică a fostului polițist comunitar care a pierdut 10,5 milioane de euro câștigați la LOTO: Cum a ajuns să își vândă bunurile părinților la cămătari
Data actualizării: 12:11 13 Feb 2026 | Data publicării: 12:10 13 Feb 2026

Povestea dramatică a fostului polițist comunitar care a pierdut 10,5 milioane de euro câștigați la LOTO: Cum a ajuns să își vândă bunurile părinților la cămătari
Autor: Andrei Itu

fost politist comunitar Cristian Constantin, fostul câștigător la LOTO

Cel mai frumos vis devenit realitate s-a transformat într-un coșmar pentru românul care a câștigat la LOTO fabuloasa sumă de 10 milioane de euro.

Este vorba despre Cristian Constantin Gabriel, fost polițist comunitar din Călărași, care în anul 2007 a câștigat un premiu de 10,5 milioane de euro la LOTO. Imediat după ce s-a văzut cu atâția bani, viața lui era o continuă sărbătoare în lux și desfătări.  A doua zi a intrat în concediu, apoi și-a dat demisia și a abordat un stil extravagant de viață.

Fostul polițist comunitar și-a cumpărat un bolid, un iaht și a cheltuit aproape 100.000 de euro pe vacanțe. Mai mult, a investit banii câștigați în afaceri și a cumpărat o vilă luxoasă în Parcul Dumbrava din Călărași. Și când soția lui îl făcuse tată de băiețel totul părea excelent.

De unde a început coșmarul

Însă au apărut tentații primejdioase. Bărbatul s-a apucat de jocuri de noroc, iar, în scurt timp, banii au început să i se topească rapid. Cristian Constantin a ajuns și în cercul unor personaje dubioase, precum Vasile Boșnigeanu, supranumit Vali Americanu, interlop celebru din Călărași și fost iubit al Danielei Crudu. Vali Americanu este cel care ar fi terorizat-o după ce a împrumutat-o cu 8.000 de euro.

Conform informațiilor CANCAN, fostul polițist comunitar și-ar fi pierdut toți banii câștigați la Loto și pentru jocurile de noroc. Mai mult, ar fi împrumutat de la Boșnigeanu o sumă de 400.000 de euro. 

Vezi și - Greșeala majoră făcută de o româncă după ce a câștigat la loto. A rămas fără niciun ban

 ”Ce bine ne pare că ați pierdut la jocuri de noroc cele 10 milioane de euro”


A fost momentul când cei doi au început  ”duelul” în instanță. Boșnigeanu a ajuns inculpat pentru constrângere și obligații ilegale. I-ar fi propus fostului polițist să-i transfere dreptul de proprietate pentru două dintre casele părinților săi, casa și terenul, și pentru un service.

 Mai mult, în fața judecătorilor, interlopul i-a făcut o ironie fostului câștigător de Loto, tocmai pentru modul defectuos în care și-a gestionat banii câștigați la LOTO, dar am aflat astfel și cine este adevăratul câștigător al biletului de 10,5 milioane de euro!

 ”Ce bine ne pare că dumneavoastră ați pierdut la jocuri de noroc pe lângă cele 10 milioane de euro ale tatălui dumneavoastră pe care le-a câștigat și suma de 400.000 pe care v-am dat-o și dumneavoastră rămâneți proprietar pe acele bunuri și ați pierdut banii mei”.

”Banii nu i-au fost dați pentru o cauză umanitară, pentru a ajuta un copil bolnav sau pentru o intervenție chirurgicală...”

”Banii nu i-au fost dați pentru o cauză umanitară, pentru a ajuta un copil bolnav sau pentru o intervenție chirurgicală, pentru că într-o în astfel de situație inculpatul ar fi putut înțelege pentru că au avut o relație apropiată (naș – fin), ci pentru a scăpa partea vătămată de cămătari. Nu inculpatul a fost cel care l-a pus pe partea vătămată în acea situație, să piardă 10 milioane euro sau să se înconjoare de persoane dubioase”, ar mai fi spus interlopul, în instanță.

El susține că i-ar fi dat și mașini, nu doar bani.

”Se împrumută la cămătari care îl caută să-l bată...”

”Se întreabă cum ar fi ca oricare dintre noi să dăm niște sume de bani unei persoane cu care avem o relație foarte bună, iar acea persoană se duce și joacă jocuri de noroc, se împrumută la cămătari care îl caută să-l bată, pierde la jocuri de noroc banii dați de către inculpatul Boșnigeanu Vasile cu titlu de împrumut sau mașini date de acesta pe care partea vătămată s-a dus și le-a lăsat la cămătari ca să-și achite datoriile.

Când este întrebat, băi când îmi dai banii, acesta răspunde păi stai puțin, uite îți fac eu un cadou și uite ca să ai încredere îți trec eu casa lui mama, lui tata pe numele tău, după care Boșnigeanu devine inculpat în dosar pentru că l-a constrâns, l-a obligat”.

Procesul încă este în derulare, rămâne de văzut dacă fostul polițist comunitar și fost milionar de la Loto își va salva ultimele bunuri, notează sursa citată.

De ce mulți câștigători la LOTO ajung să piardă banii

De-a lungul timpului, multe persoane au pierdut banii câștigați la LOTO. Acest lucru poate fi explicat din mai multe perspective, respectiv factori psihologici, financiari și sociali.

De exemplu, unii cred că pot înmulți banii și apelează la jocuri de noroc ori afaceri speculative. Unii dintre ei au impresia de libertate absolută și încep să cumpere mașini scumpe, iahturi sau vacanțe luxoase. De asemenea, numeroși câștigători nu au educație financiară și nu știu gestiona sume atât de mari. Tentația de cheltuieli impulsive este destul de mare.

Vezi și - Un pensionar de 80 de ani a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Marea Britanie

Urmăriți DCNews și pe Google News

castig loto
politist comunitar
interlopi
Comentarii

