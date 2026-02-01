€ 5.0961
Stiri

Curs valutar: € 5.0961
Un pensionar de 80 de ani a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Marea Britanie
Data actualizării: 17:03 01 Feb 2026 | Data publicării: 16:58 01 Feb 2026

Un pensionar de 80 de ani a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Marea Britanie
Autor: Tiberiu Vasile

Un pensionar de 80 de ani a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Marea Britanie Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Un pensionar de 80 de ani din Marea Britanie a construit un imperiu al drogurilor prin câștigul său de la Loto.

Un caz care a șocat autoritățile britanice scoate la iveală o poveste greu de anticipat. Un pensionar de 80 de ani, aparent un simplu câștigător la Loto, a ajuns în centrul uneia dintre cele mai mari anchete privind traficul de droguri din Marea Britanie.

Este vorba despre John Eric Spiby, un bărbat din zona metropolitană Manchester, care a pus bazele unei rețele criminale de amploare folosind bani obținuți legal. Mai exact, un câștig consistent la Loterie.

De la câștig la Loto la afaceri ilegale

Potrivit publicației The Times, Spiby a câștigat în anul 2010 aproximativ 2,8 milioane de euro la Loto. Inițial, nimic ieșit din comun. Însă, un deceniu mai târziu, anchetatorii aveau să descopere că o parte semnificativă din acești bani fusese redirecționată către finanțarea unei operațiuni ilegale de proporții.

Între 2020 și 2022, gruparea coordonată de Spiby a „inundat” piața locală cu milioane de pastile de etizolam, un sedativ extrem de puternic, comercializat ilegal sub denumirea de diazepam. Conform estimărilor autorităților, activitatea a dus la construirea unui adevărat imperiu al drogurilor, evaluat la aproximativ 333 de milioane de euro.

Cum funcționa imperiul drogurilor

La început, producția avea loc într-un spațiu greu de bănuit: grajdurile unei ferme deținute chiar de pensionar. Pe măsură ce cererea a crescut, rețeaua s-a extins. A fost deschis un al doilea laborator clandestin, amplasat într-o zonă industrială din Salford.

În mijlocul acestei structuri se afla chiar familia. Fiul său, John Colin Spiby, în vârstă de 37 de ani, coordona activitatea zilnică a rețelei, în timp ce tatăl oferea direcția generală și asigura finanțarea. Un model clasic de organizare, spun anchetatorii, dar cu o origine financiară neobișnuită: câștigul la Loto.

Anchetă declanșată de o captură uriașă

Căderea rețelei a început după interceptarea unui transport masiv de droguri. Un complice a fost prins având asupra sa aproape două milioane de tablete. Momentul decisiv a venit pe 2 aprilie 2022, când poliția britanică a blocat un transport de amploare ce urma să ajungă la un hotel din Manchester.

De aici, firul a fost desfăcut rapid. Probe, interceptări, legături directe între membri. Totul a dus către aceeași concluzie: pensionarul de 80 de ani se afla în spatele operațiunii.

Condamnări severe pentru întreaga rețea

Ajuns în fața instanței, John Eric Spiby a respins toate acuzațiile. Instanța nu i-a dat însă dreptate. A fost găsit vinovat pentru producerea și distribuirea de droguri, deținere ilegală de arme și muniție, precum și pentru obstrucționarea justiției. Sentința dată este de 16 ani și 6 luni de închisoare.

Povestea acestui pensionar de 80 de ani care a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Regatul Unit rămâne una dintre cele mai neobișnuite anchete din ultimii ani, potrivit autorităților britanice.

marea britanie
catig loto
trafic de droguri
Comentarii

