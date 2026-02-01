Un pensionar de 80 de ani a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Marea Britanie

Un pensionar de 80 de ani din Marea Britanie a construit un imperiu al drogurilor prin câștigul său de la Loto.
Un caz care a șocat autoritățile britanice scoate la iveală o poveste greu de anticipat. Un pensionar de 80 de ani, aparent un simplu câștigător la Loto, a ajuns în centrul uneia dintre cele mai mari anchete privind traficul de droguri din Marea Britanie.
Este vorba despre John Eric Spiby, un bărbat din zona metropolitană Manchester, care a pus bazele unei rețele criminale de amploare folosind bani obținuți legal. Mai exact, un câștig consistent la Loterie.
Potrivit publicației The Times, Spiby a câștigat în anul 2010 aproximativ 2,8 milioane de euro la Loto. Inițial, nimic ieșit din comun. Însă, un deceniu mai târziu, anchetatorii aveau să descopere că o parte semnificativă din acești bani fusese redirecționată către finanțarea unei operațiuni ilegale de proporții.
Între 2020 și 2022, gruparea coordonată de Spiby a „inundat” piața locală cu milioane de pastile de etizolam, un sedativ extrem de puternic, comercializat ilegal sub denumirea de diazepam. Conform estimărilor autorităților, activitatea a dus la construirea unui adevărat imperiu al drogurilor, evaluat la aproximativ 333 de milioane de euro.
La început, producția avea loc într-un spațiu greu de bănuit: grajdurile unei ferme deținute chiar de pensionar. Pe măsură ce cererea a crescut, rețeaua s-a extins. A fost deschis un al doilea laborator clandestin, amplasat într-o zonă industrială din Salford.
În mijlocul acestei structuri se afla chiar familia. Fiul său, John Colin Spiby, în vârstă de 37 de ani, coordona activitatea zilnică a rețelei, în timp ce tatăl oferea direcția generală și asigura finanțarea. Un model clasic de organizare, spun anchetatorii, dar cu o origine financiară neobișnuită: câștigul la Loto.
Căderea rețelei a început după interceptarea unui transport masiv de droguri. Un complice a fost prins având asupra sa aproape două milioane de tablete. Momentul decisiv a venit pe 2 aprilie 2022, când poliția britanică a blocat un transport de amploare ce urma să ajungă la un hotel din Manchester.
De aici, firul a fost desfăcut rapid. Probe, interceptări, legături directe între membri. Totul a dus către aceeași concluzie: pensionarul de 80 de ani se afla în spatele operațiunii.
Ajuns în fața instanței, John Eric Spiby a respins toate acuzațiile. Instanța nu i-a dat însă dreptate. A fost găsit vinovat pentru producerea și distribuirea de droguri, deținere ilegală de arme și muniție, precum și pentru obstrucționarea justiției. Sentința dată este de 16 ani și 6 luni de închisoare.
Povestea acestui pensionar de 80 de ani care a folosit câștigul la Loto pentru a crea un imperiu al drogurilor în Regatul Unit rămâne una dintre cele mai neobișnuite anchete din ultimii ani, potrivit autorităților britanice.
CITEȘTE ȘI: Vrancea: Droguri ascunse în colete,15 kilograme de canabis, găsite de DIICOT
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci