Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan

Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.
Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.
Vlad Gheorghe a fost europarlamentar, lider al partidului DREPT, şi a candidat în decembrie anul trecut la Primăria Capitalei. Ulterior, s-a retras din cursă, anunţându-şi susţinerea pentru candidatul liberal, Ciprian Ciucu.
de Anca Murgoci