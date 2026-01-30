Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan

Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar, lider al partidului DREPT, şi a candidat în decembrie anul trecut la Primăria Capitalei. Ulterior, s-a retras din cursă, anunţându-şi susţinerea pentru candidatul liberal, Ciprian Ciucu.

CITEȘTE ȘI - Vlad Gheorghe, după alegerile pentru Primăria Capitalei: E nevoie de o alianță de dreapta care să lupte cu acest monstru