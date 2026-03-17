Prețurile la carburanți au crescut, dar chiar câștigă masiv statul? Calculul făcut de un economist după scumpiri

V-ați fi gândit poate cum statul câștigă masiv din scumpirea carburanților. Se pare că nu este chiar așa. De fapt, statul nu ar câștiga, în realitate, mare lucru, în ciuda scumpirilor importante ale combustibililor.

Deși românii sunt puternic loviți de scumpirea carburanților, motorina sărind de 9 lei/litru, specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș a făcut calculele și susține că această majorare nu ajută, de fapt, statul.

"La motorină, 12 milioane litri pe zi, preţ initial 8.25 lei per litru, preţ azi 9.10 lei per litru. Considerăm că 75% din cantitatea vândută este consumată de companii, restul de persoane fizice. La companii, e deductibil, deci creşterea preţului nu aduce bani la buget. Azi, câştigul statului e de doar 442.000 lei.

Pe toată perioada de 17 zile, luând un preţ mediu de 8.68 per litru, câştigul din motorină este de 3.762.000 lei.

La motorină, consumul zilnic 12 milioane litri. La benzină, consum zilnic 3,5 milioane litri, din care doar 25% la companii, restul la persoane fizice. Preţ de început 7.97 lei, acum 8.56 lei.

Azi, statul a încasat în plus 451.000 lei. Total azi şi cu motorina: 900 mii lei.

În total, în cele 17 zile, statul a încasat în plus 3.834.000 lei. Total benzină şi motorină: 7.597.000 lei", a explicat avocatul Gabriel Biriş pentru Observator.

Totuși, prin accize și TVA, statul câștigă peste 50% din prețul de la pompă. În perioadele de prețuri mari, statul câștigă la fiecare litru de benzină aproximativ 4,55 lei.